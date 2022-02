El 57% dels nostres lectors considera que l'expulsió de Pere Soler d'El Pi no és una mesura injusta

Resultat ajustat. El 57,2% dels nostres lectors considera que l'expulsió de Pere Soler d'El Pi-Proposta per les Illes no és una mesura injusta i que «ha de ser conseqüent amb els seus actes». Per contra, un 42,8% considera que la mesura és desproporcionada.

Fa dues setmanes, el Comitè Executiu Autonòmic del partit liderat per Tolo Gili va ratificar l'expulsió de Soler i la suspensió de militància de Bel Febrer després que els dos consellers arraconessin Xisca Mora com a portaveu del partit al Consell de Mallorca.

Soler i Febrer, que compten amb el suport de l'agrupació d'El Pi d'Inca, van assegurar que la decisió era «poc rigorosa i basada en arguments poc fonamentats, basats en criteris polítics i no en els estatuts del partit».

Com es veu, la majoria dels nostres lectors consideren que la mesura no és injusta i que, en tot cas, pot servir de correctiu. Sigui com vulgui, l'estret marge aconseguit, deixa entreveure que la decisió de l'expulsió de Soler ha tornat a dividir el partit.