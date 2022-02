[ÀUDIO] Mireia Plana: «El digital dBalears representa el manteniment de la flama del Diari de Balears en paper»

La vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, ha estat entrevistada per Toni Rotget aquest divendres al matinal 'Bon Dia' d'Ona Mediterrània amb motiu dels Premis Martí Gasull i Roig, dels quals dBalears n'és finalista.

Plana ha destacat les virtuts per les quals el jurat dels Premis ha seleccionat els tres finalistes d'entre les 330 propostes fetes per la ciutadania. La vicepresidenta de l'ONG del català ha recordat que es pot votar fins diumenge i que el resultat es farà públic en una gala al Teatre Poliorama de Barcelona el dilluns 28 de febrer.

Respecte als finalistes ha remarcat que són «tres projectes molt sòlids i amb molta força». «Tant el dBalears, pel que representa com a diari digital que ha mantengut la flama d'aquest Diari de Balears en paper; com La Fageda, que és una cooperativa que, a més, té una vessant social molt important perquè treballa amb persones amb discapacitat; com Ràdio Arrels, que ha estat el referent del català a la Catalunya del Nord, i que últimament està fent retransmissions de rugbi de la USAP de Perpinyà, que estan tenint molt de seguiment arreu del domini català».

A més, ha remarcat que l'objectiu d'aquests guardons és continuar amb la tasca que va iniciar Martí Gasull amb la concepció de nació en sentit ampli: «Som 10 milions que parlem la llengua catalana i que estem junts en la tasca de mantenir aquesta llengua i aquesta cultura que ens uneix». Per tant, cal reconèixer la tasca de tota la gent que fa feina, dia a dia, per a posar el català al lloc que li pertoca en tots els àmbits: «Hem d'anar conquerint l'espai que li han pres a la llengua catalana».

La vicepresidenta de l'ONG del català també ha explicat el personament de l'entitat davant el procés judicial sobre el 25% de classes en castellà als centres de les Illes Balears: «Nosaltres tenim una posició molt ferma: ho hem d'aturar. A més, no es pot fer una reforma d'aquest tipus sense comptar amb els mestres, les associacions de famílies i la societat en general perquè l'escola és una qüestió que ens afecta a tots. Les persones que ara van a l'escola seran els mallorquins, els menorquins, els eivissencs de demà. En quina llengua parlaran els mallorquins de demà? És molt important que parlin català perquè si no, perdem la nostra cultura».

Podeu escoltar l'entrevista completa aquí: