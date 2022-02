EMAYA: El súmmum de l'absurditat.

Per un incident, un altre més, que he tengut aquests dies amb EMAYA. Sí, ja sé que molts de vosaltres vos posareu les mans al cap d'estranyesa. N'he recordat el pitjor i el més absurd que he tengut amb aquesta empresa municipal, que fa aigües per tot arreu i no tan sols quan plou i vessen les aigües residuals dins la nostra mar i platges!

No, aquest incident va ser burocràtic, és a dir, de gestió administrativa. Entram en detalls?

Ens remuntam al mes d'octubre del 2020. El primer dia d'aquest mes, vaig obrir un compte corrent amb Colonya Caixa Pollença, a causa de la meva disconformitat amb la fusió entre Caixabank (la meva anterior entitat bancària) i Bankia. Aquesta fusió bancària per a enfortir-se, com sempre, els mateixos, per així ser més grans, més poderosos, més rics, més influents... em feia fàstic! Sincerament, no tendria els meus doblers en cap entitat financera, però és una imposició més del sistema, de la normalitat establerta, arrelada i acceptada per la nostra societat.

Havent tancat un compte corrent en una entitat i haver-ne d'obrir un de nou en una altra, però, tot s'ha de dir. Estic encantada de pertànyer a una caixa d'estalvis autòctona, genuïna, petita però no per això insignificant, no, més aviat és molt valuosa. I, a més, compta amb un excel·lent tracte humà cap als clients. Persones com na Laura i na Nerea, per citar dos noms, que et fan sentir com a casa, fins i tot millor, que si els teus estalvis, pocs o escassos, els tenguessis sota el matalàs, com ho feien les generacions anteriors a la nostra.

Continuem endavant amb la situació... En aquells moments el que em calia fer era comunicar, sobretot, al meu pagador, la feina, i a tots els meus creditors, el nou número de compte per poder realitzar l'ingrés de la nòmina o el cobrament dels diversos rebuts i quotes adquirides, respectivament.

No són tràmits molt amens ni agradables, però sí necessaris. Llavors vaig trigar uns dies per a fer totes les gestions pertinents. Recursos humans de l'hospital; la companyia de llum; la companyia de telefonia mòbil; el sindicat; les associacions a les quals pertany; la companyia d'assegurança del meu cotxe...

Totes fetes sense cap problema ni maldecaps. Una monada! No puc dir el mateix d'EMAYA. Vaig haver de demanar hora, anar-hi personalment, i d'això res a dir. Però quan a l'al·lota que m'atenia li vaig dir el motiu de la meva gestió, tot d'una em va posar traves.

Vos ho explicaré amb més detalls... Jo no som propietària del pis on visc, com jo, molta gent que viu de lloguer. I, com gairebé tots, he de pagar els subministraments dels serveis bàsics. El contracte de subministre de l'aigua del meu pis llogat estava, evidentment, a nom del propietari, i jo només constava com a pagadora, ja feia uns quatre anys que els havia facilitat l'anterior compte corrent. I aquell dia, els volia facilitar el nou per a actualitzar les dades del cobrament dins el contracte.

No era possible! Això em va dir aquella al·lota, que per protecció de dades jo no estava autoritzada a fer cap modificació del contracte, sense l'autorització del titular, el propietari. Evidentment, no vaig estar-hi d'acord amb la seva negativa. Primer, jo no pretenia modificar cap dada del propietari ni del pis. No, tan sols em preocupava de que tenguessin el compte corrent adient per efectuar els càrrecs d'aquell subministrament a partir d'aquell mes. Segon, sent jo la que constava, al contracte, com a pagadora i havent canviat el meu número de compte, no s'atemptava contra la protecció de dades. Eren les meves! Però per tota resposta obtenia un no pot ser, sense l'autorització del propietari.

Vaig demanar parlar amb un responsable o encarregat, perquè la seva negativa no tenia ni cap ni peus, ni seny, ni sentit... Va venir una altra que devia estar per damunt d'aquesta al·lota i em va dir el mateix que em deia ella. Jo seguia sense donar crèdit a que no poguessin canviar el meu número de compte com a pagadora sense el vist i plau del propietari, segons la política de l'empresa municipal amb respecte a la protecció de dades. L'única alternativa que em varen oferir era la de fer un canvi de titular del contracte i així, sí que es podien modificar les meves dades bancàries.

Sí, heu llegit bé. A l'hora de canviar les meves dades bancàries com a pagadora no ho podien fer perquè no estava autoritzat pel propietari, però sí que varen poder canviar el titular, és a dir, a partir d'aquell dia, el contracte de subministrament d'aigua al meu pis llogat és amb el meu nom i amb totes les meves dades personals, més enllà de les bancàries. I això sí, sense necessitat de l'autorització expressa del propietari, i anterior titular del contracte, ni sense incórrer en la normativa de protecció de dades.

De ben segur, em fum un porro, i no acab tan flipada com vaig sortir d'EMAYA aquell dia.

Del tot surrealista!