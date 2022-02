@TuitsDeFuster, una iniciativa de la Plataforma per la Llengua per a celebrar l'Any Joan Fuster

La Plataforma per la Llengua se suma a la celebració de l'Any Joan Fuster amb l'organització de diferents iniciatives per a recordar l'escriptor de Sueca, un dels grans intel·lectuals del segle XX dels Països Catalans. La celebració oficial del centenari del naixement de Fuster, decretada per la Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya, va començar el primer de gener i s'allargarà durant tot el 2022. A més, les Illes Balears també s'han afegit a la celebració. L'efemèride coincideix amb els trenta anys de la seva mort i amb els seixanta anys de la publicació d'una de les seves obres més influents: l'assaig Nosaltres, els valencians.

Per a contribuir a fer-ne memòria, l'ONG del català ha impulsat la creació del compte de Twitter @TuitsDeFuster, que des del primer de gener comparteix cada dia un aforisme de l'assagista valencià. A més, durant l'any també s'organitzaran 10 sortejos de 10 llibres sobre la figura de Fuster o escrits per ell mateix i es farà una trobada de fusterians a València amb xerrades, dinar i actuacions de grups de cultura tradicional valenciana. Amb el suport de la xarxa de casals i ateneus populars també es vol que la celebració de l'Any Fuster arribi arreu del territori amb una quarantena de conferències.

Com que un dels objectius de la celebració també és fer conèixer l'intel·lectual valencià a les generacions més joves, l'entitat organitzarà xerrades a diferents campus universitaris amb el suport del Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA) i impartirà una cinquantena de tallers als instituts per a explicar la figura de Fuster amb l'ajuda d'un breu documental de suport que es crearà per a l'ocasió. També per als estudiants de secundària es preveu editar un joc de cartes basat en els aforismes de l'escriptor.

Joan Fuster i Ortells (1922- 1992) va ser un advocat, poeta i intel·lectual valencià que va cultivar sobretot l'aforisme i l'assaig i que va treballar durant tota la vida per la defensa de les llibertats democràtiques.

Catedràtic de literatura de la Universitat de València, també va dirigir l'Institut de Filologia Valenciana i va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans, el Consell Valencià de Cultura o la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació. A més de formar part de nombrosos jurats de premis literaris, també en va rebre molts, tant de l'àmbit literari com de l'àmbit cívic: el Joaquim Folguera, el Josep Yxart, el Concepció Rabell, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el Premi de les Lletres del País Valencià, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya o l'Alta Distinció de la Generalitat.