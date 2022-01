Diari de Balears pot guanyar la novena edició dels Premis Martí Gasull

La Plataforma per la Llengua celebra enguany la novena edició dels Premis Martí Gasull i Roig i Diari de Balears és un dels finalistes junt a la cooperativa La Fageda i Ràdio Arrels.

Els Premis cerquen reconèixer persones o entitats que hagin destacat en la defensa o la promoció de la llengua catalana. I, com explica l'ONG del català, tenen per objectiu fer que l’exemple de la tasca de Martí Gasull i Roig serveixi per a inspirar a totes aquelles persones i entitats que treballen a favor de la nostra llengua.

Després de la deliberació del jurat entre 330 propostes, el 21 de gener es va obrir el període de votació popular a través de la web www.premismartigasull.cat perquè sigui la gent qui triï el mereixedor del guardó. El termini per a votar acabarà el 20 de febrer i la proposta guanyadora s'anunciarà a l'acte de lliurament dels premis el 28 de febrer al teatre Poliorama de Barcelona.

Votau-nos als Premis Martí Gasull

Per a donar-nos el vostre vot, heu de seguir aquests passos: