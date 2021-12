Valtònyc aprofita el 28D i que ja no té mesures cautelars per entrar a l'Estat espanyol i fer-se una foto a Burlada (Euskal Herria)

El vespre d'aquest dimarts, 28 de desembre, Josep Miquel Arenas, Valtònyc ha anunciat que aprofitant que al matí Bèlgica li havia llevat les mesures cautelars «he pogut sortir del país. Després de 10 hores de cotxe creuant França, he entrat dins l'Estat espanyol després de 4 anys de no poder fer-ho, per visitar uns amics a Euskal Herria. Salutacions i fins la propera, Guàrdia Civil».

Valtònyc ha publicat una fotografia seva amb un grup d'amics sota el rètol del municipi navarrès de Burlata, que en Castellà té un nom ben revelador: 'Burlada'.

Aquest mateix dimarts, el Tribunal d'Apel·lació de Gant, Bèlgica, ha confirmat que Josep Miquel Arenas, Valtònyc no pot ser extradit a Espanya pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces pels quals va ser condemnat a l'Estat espanyol.

Unes hores abans de la seva 'incursió' a terres navarreses, Valtònyc havia publicat aquesta altra piulada:

Primer t'ignoren, després se'n riuen, després t'ataquen i finalment, guanyes.



Gràcies als que m'han fet costat des de la meva detenció al 2012, des de l'exili al 2018, a l'equip jurídic i als imprescindibles que saben que la lluita és l'únic camí.#LlibertatPabloHasel pic.twitter.com/MXaj2ccDOo — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) December 28, 2021