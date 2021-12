Manades a l'aula

Algunes persones –no en direm docents– adoben l’educació amb edulcorants, conservants i colorants. Mirin si no gurus com César Bona, repartint 'brilli brilli' i unicorns entre el professorat. El patriarcat capitalista pega fort: benaventurades les pedagogies en la línia Paulo Coelho perquè seu serà el regne dels mèrits educatius. La coeducació resulta una mica antipàtica, ja que denuncia la desigualtat entre homes i dones, també la violència que exerceixen diàriament els al·lots contar les al·lotes. Ens agradaria anunciar la perfectibilitat del procés d’ensenyament-aprenentatge, però, per desgràcia –o potser per sort– dues i dues mai fan quatre quan es tracta d’educar. Convindran amb mi que el més noble objectiu de la docència seria ensenyar els al·lots aquest missatge: les dones són éssers humans! Una idea revolucionària altament intuïtiva que segueix sense quallar en la quotidianitat dels centres educatius, on seguim (des)esperant homes que trenquin el silenci còmplice davant de tantes violències contra el sexe femení.

Les recents violacions de nines de 14 i de 16 anys exigeixen posar límits als al·lots. L’escola segueix sense donar resposta a aquesta radical carència social: posar límits! Si alguna cosa sembla òbvia des d’una anàlisi coeducativa, és la urgència de 'despatriarcalitzar' la construcció de la masculinitat hegemònica. Els al·lots exerceixen la violència i la pateixen les al·lotes. Punt. No fan falta arguments. A favor nostre comptem amb un laboratori que ja voldrien moltes famílies o tribus: col·legi, institut, no importa com li diguem. Si bé la violència quotidiana a l’aula podria considerar-se sovint 'de baixa intensitat' –concepte que se’m fa incòmode– sabem que els nivells augmentaran a mesura que aquests al·lots misògins, homòfobs i masclistes reforcin la seva construcció identitària amb el verí inoculat pel patriarcat capitalista: pornografia, prostitució, violència virtual, fratries, competitivitat, absència d’educació afectivosexual... un ampli catàleg de privilegis per mor de la pròstata. Aquesta coctelera oferida pel capital resulta molt explosiva si privem els nostres al·lots d’eines per a desprendre’s de tants mecanismes violents incorporats en les seves relacions entre sexes. Només és possible amb el compromís radical abolicionista de nosaltres els docents. De manera inexorable d’aquells qui, nascuts homes, trepitgen diàriament l’aula. La coeducació és l’única alternativa possible per a (re)socialitzar tota la porqueria assumida durant la seva curta vida com a adolescents. Aquesta feina no resulta fàcil, ni còmode, ni gratificant. Més que res perquè, com ens recorda Amelia Valcárcel, el feminisme és un impertinent. Que ningú esperi reconeixements ni aplaudiments. Els deixem per a César Bona, un 'Nobel' d’educació que mai ha escrit una sola paraula sobre la violència masclista als col·legis. Que s’ho faci mirar.

Les manades es formen a les aules. S’organitzen a les aules. Actuen incipientment a les aules. Punt. En aquestes aules entenen que les dones hi són «per a fer-los la vida fàcil i agradable» (J.J.Rousseau). Els al·lots passen moltes hores al centre i hi aprenen a cosificar, sexualitzar, pornificar companyes i mestres. A totes menys a 'les seves', com bé recorda Ana de Miguel a la seva reivindicativa Ética para Celia. Contra la doble verdad (Ediciones B). Ens resulta difícil trobar referents masculins feministes. Així que, a cada manada, hi ha alguna cosa nostra, de nosaltres els homes, volem dir. Se cerquen docents disposats a expandir aquesta idea revolucionària: les dones com a éssers humans! S’iniciarà així una nova era educativa disposada a posar límits als al·lots. Ben segur que aconseguirem una societat més igualitària sense hordes de joves violents. Aquesta és la finalitat i la raó de cobrar una bona nòmina per educar. I punt.

Agustí Zaragozà Granell

Professor de filosofia i agent d’igualtat

Accés al Blog d’Agustí Zaragozá: https://bit.ly/3DHpgSn En el qual podeu trobar l’article i la imatge que acompanya aquesta publicació.

També a Levante, mercantil valencià: https://bit.ly/3yd7q8Z