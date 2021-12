El ple del Consell aprova la concessió de les Medalles d’Honor i dels guardons de Fills Predilectes de l’illa de Mallorca, així com dels Premis Jaume II

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat la concessió de Medalles d’Honor i Gratitud i dels guardons de Fills Predilectes de l’illa de Mallorca, així com els Premis Jaume II i el diploma de serveis honorífics, amb 28 vots a favor i tres abstencions per part dels membres del grup Vox.

«Nissagues de comerciants, escriptors i artistes, entitats solidàries i professionals, esportistes i clubs. Homes, dones, associacions i empreses que són reflex de la Mallorca que volem», ha assenyalat la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en referència als guardonats.

Cladera també ha destacat els premis atorgats com a Fills Predilectes de Mallorca 2021, Damià Huguet i Miquel Àngel Riera. «Persones inspiradores que han enriquit la nostra cultura literària mitjançant un llenguatge i univers propi». I també ha fet referència al bomber Joan Cifuentes, qui ha rebut el diploma de serveis honorífics i que ha qualificat com a «exemple de responsabilitat i honor»

Medalles d'Honor i Gratitud

Orfeó l'Harpa d'Inca

Fundada l’any 1920 per Miquel Duran, als seus inicis i sota la direcció del músic inquer Jaume Albertí va crear un repertori, principalment integrat per cançons populars. L’any 2020 va celebrar el seu 100è aniversari. És la coral en actiu més antiga de Mallorca. Són nombrosos els concerts que fa per tota la illa.

Associació Pa i Mel

Una entitat de sa Pobla sense afany de lucre que des de 1996 intervé en el àmbit social per atendre els col·lectius més desfavorits. Des de llavors la seva actuació s’ha ampliat i ja fa un temps que atén a tota la comarca. Treballa en col·laboració amb entitats públiques i privades lluitant per la inclusió social, sempre des de l’arrelament al territori i respectant l’autonomia de cada persona. Pa i Mel fa feina amb menors, joves, adolescents, famílies, dones immigrants i tots els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Maria Vich Nadal

Pintora mallorquina, recentment nomenada filla predilecta a Felanitx, municipi on va néixer l’any 1931. De molt jove ingressà a l’escola d’art i Oficis de Palma. Posteriorment, es traslladà a la península per estudiar a l’Escola de Belles Arts de Barcelona i després continuà la seva formació a Paris. Es va fer camí dins el món de la pintura en una època on poques dones podien fer-ho, retratant la quotidianitat, aproximant-se a l’ésser humà, un tema central tractat per l’artista de forma intimista i melancòlica.

La Veneciana

Establiment emblemàtic amb dilatada experiència en el sector de la merceria a Palma, coneguda per la seva especialització i el tracte personal al client. L’any 1939 Miquel Arbona, que havia cursat estudis d’enginyeria tèxtil a Barcelona i que era natural Sóller va anar a Palma amb tota la família i va obrir una tenda de teixits que era una delegació de la fàbrica catalana de Can Ponsa. El primer titular era Nicolau Arbona, el seu germà, perquè Miquel no podia per ser gerent de Can Ponsa, amb el pas del temps es va incorporar el fill d’en Miquel, Pere Antoni Arbona Aquest va ser l’inici de d’aquest negoci familiar de tres generacions.

Club hoquei Espanya

Entitat fundada 1971 a Palma que compleix enguany el seu 50 aniversari. Un club amb inicis humils que ha aportat molt a l’esport base i de competició. El seu primer punt de reunió va ser a la coneguda com plaça dels patins i al bar Espanya, del carrer Oms, la seva seu social. La seva trajectòria esportiva comença primer amb un equip infantil i després juvenil. L’ascens a primer categoria va arribar al 1978. Després es va incorporar la secció d’hoquei en línia, que és la que més èxits ha donat al club.

Collidores de la Serra de Tramuntana

Un reconeixement a les dones i nines que han contribuït amb aquest acte tant "senzill" com collir oliva a que la Serra sigui lo que és a dia d’avui. Són la part més feble i més oblidada d’aquesta cadena. Som la darrera generació que les recorda i són una part importantíssima del Patrimoni Mundial que tenim avui. Eren nines, majoritàriament, i a vegades ben petites, que des de molts de pobles de Mallorca es desplaçaven a peu a la Serra i es posaven a collir, i allà quedaven unes setmanes a romandre a lloc per acabar la collita. Collidores de Calvià i també de Puigpunyent varen protagonitzar vagues i protestes per reivindicar la igualtat salarial amb els homes.

Fills Predilectes

Miquel Àngel Riera i Nadal (Manacor, 1930 – Palma, 1996)

En 1942, amb 12 anys escriu el seu primer poema. Estudià Dret a la Universitat de Barcelona, on es llicencià el 1956. Fou un escriptor i impulsor d’activitats culturals als anys 60 i 70. Va traduir al català l'obra poètica de Rafael Alberti. També va fundar i dirigir la col·lecció de poesia El Turó i la col·lecció Tià de Sa Real. El 1987 Riera va ser proposat per la delegació catalana del PEN Club per a premi Nobel de literatura. Les seves obres destaquen els poemes a Nai, Biografia; Paràbola i clam de la cosa humana, La bellesa de l'home; Llibre de benaventurances; El pis de la badia, i les novel·les: Fuita i martiri de Sant Andreu Milà; Morir quan cal; L'endemà de mai; Panorama amb dona; Els déus inaccessibles, i Illa Flaubert.

Damià Huguet Roig (Campos, 1946-1996)

Als final anys 60 formava part d’un grup de joves amb inquietuds intel·lectuals, que organitzava conferencies i recitals de la nova cançó i premis literals. Era un autodidacta en literatura, cinema i arts plàstic. 69 corresponsal del Diario de Mallorca a Campos. També fou editor com a mecenatge i obrir portes als joves poetes. També formà part de l’Obra cultural de Campos. És conegut com a poeta, amb una obra entre realisme social i la construcció del jo amb un context social amb la que és crític. La darrera etapa el seu referent era el més proper. Campos i el Mediterrani. El 1999, Proa en publicà una antologia, en 2006 Josep Antoni Pérez de Mendiola Roig va preparar la selecció de textos Paraules sense paranys de Damià Huguet, i la seva obra completa fou publicada per Perifèrics el 2008.

Premis Jaume II

Banc d’aliments de Mallorca

El Banc d'Aliments de Mallorca és una fundació sense ànim de lucre que des de 1995 treballa amb la finalitat d'ajudar a les persones que resideixen a Mallorca. L’associació mallorquina ha realitzat una tasca molt destacada durant la crisi derivada de la covid-19, oferint aliments a les persones i famílies més colpejades pels efectes econòmic i socials de la pandèmia.

Joan Mir Mayrata

Pilot de motociclisme que actualment competeix en MotoGP amb l’equip oficial Suzuki. Ha guanyat dos títols mundials del Campionat del Món de Motociclisme en dues categories diferents: en 2017 va guanyar el Campionat del Món de Moto3 i en 2020 va guanyar el Campionat del Món de MotoGP, sent el quart pilot espanyol i el segon mallorquí en aconseguir-ho.

Mariona Caldentey Oliver

Futbolista internacional del Futbol Club Barcelona i de la Selecció Espanyola. La davantera de Felanitx va completar l’any passat una temporada plena d’èxits esportius, dels quals destaca la consecució del triplet amb el conjunt blaugrana: Lliga, Champions League i Copa de la Reina. És una peça clau en els esquemes del Braça i de la selecció.

Empresa artesana teixits Vicenç

Empresa artesana dedicada a teixir artesanalment teles de Ikat, amb les que s'ha aconseguit traspassar les nostres fronteres. Va començar el seu camí l'any 1854 i fins a dia d'avui, les diferents generacions, han conservat un ofici que no s'aprenen a les escoles. L'ofici passa de generació en generació, i necessita molta feina i dedicació per poder mantenir-ho al llarg del temps.

Col·legi Oficial de la Psicologia de les Illes Balears (COPIB)

Ha posat en marxa diversos recursos per a pal·liar els efectes negatius de la crisi sanitària i social per la covid-19, dirigides a la ciutadania de Mallorca. Des de l'inici de la pandèmia, les col·legiades del COP Illes Balears van respondre de manera ràpida i generosa a totes les convocatòries efectuades per a la posada en marxa dels dispositius d'atenció psicològica a la ciutadania i, especialment, a la ciutadania vulnerable. De la mateixa manera que amb l’anterior associació, volem guardonar la solidaritat i la tasca portada a terme durant l’any.

María Esther de León López

L'esportista té una trajectòria plena d’èxits amb set títols de campiona d'Espanya, dos ors de la Lliga Iberdrola i un bronze en el campionat del món 2014 en la categoria de Parakarate intel·lectual. Un exemple que ha defensat la importància de l’esport per a les persones amb síndrome Down i diferents capacitats.

Associació Son Dameto

En el 30 aniversari de l'entitat, per la gran trajectòria amb promoció i dinamització de la gent gran i tasca solidària i dinamitzadora de la barriada. Amb iniciatives diverses per a tots els públics i totes les edats com escacs, excursionisme, cor, activitats específiques per gent gran, classes de castellà per a immigrants.

L’entrega de premis tendrà lloc el 17 de desembre al Teatre Principal.