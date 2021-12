Ja es pot triar el neologisme de l’any 2021

Com cada any, l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) fan una crida oberta a participar en la tria del neologisme, una iniciativa que enguany arriba a la vuitena edició.

Aquest dimecres comença el procés participatiu per a triar el neologisme de l’any 2021 i les entitats organitzadores han triat els deu neologismes per a la votació, que s’obre el 1r de desembre i es tanca el 19 del mateix mes. El 20 de desembre es farà públic el neologisme guanyador de l’any 2021.

Els neologismes guanyadors de les edicions anteriors han estat: estelada (2014), dron (2015), vegà -ana (2016), cassolada (2017), sororitat (2018), emergència climàtica i animalista (2019) i coronavirus (2020). Com cada any, el neologisme guanyador serà discutit per la Comissió de Lexicografia de la Secció Filològica de l’IEC com a candidat a entrar al diccionari normatiu.

Les propostes d'enguany són:

ANTIVACUNES m. i f. i adj. Persona que està en contra de les vacunes perquè en qüestiona l'efectivitat o considera que poden ser perjudicials per a la salut.

CISGÈNERE m. i f. i adj. Persona en què el sexe assignat coincideix amb la identitat que sent.

CRONIFICAR v. tr. Fer esdevenir crònica alguna cosa, especialment una malaltia.

DISFÒBIA f. Aversió envers una persona discapacitada.

DISTÒPIC -A adj. Relatiu a una societat futura imaginària organitzada d'una manera opressiva o totalitària.

EDATISME m. Actitud discriminatòria envers una persona per la seva edat, especialment en el cas de persones d'edat avançada.

MONODOSI f. Dosi continguda en un medicament envasat individualment, destinada a prendre's d'una sola vegada.

NEGACIONISME m. Actitud que consisteix en la negació sistemàtica i irracional de fets històrics demostrats o de teories que tenen l'aval d'un consens científic unànime o pràcticament unànime.

PODCAST m. Fitxer de ràdio, de so o de vídeo destinat a la difusió per Internet.

PRESENCIALITAT f. Estat de l'activitat o de la persona que és present en un lloc determinat.

Per a votar només cal omplir el formulari que trobareu aquí.