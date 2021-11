[VÍDEO] 60 centres educatius de les Balears elaboren reportatges per a la campanya '25N, aquí i allà'

Ja són 60 els centres adherits a la campanya ' 25N, aquí i allà' contra les violències masclistes, de Feminisme a l'escola, una sèrie de reportatges elaborats per alumnat dels diferents centres de les Balears on s'expliquen les activitats que s'estan duent a terme a les escoles per al foment de la igualtat i la prevenció de les violències masclistes.

La proposta '25N, aquí i allà' té la intenció de mostrar la necessitat d'acabar amb les violències masclistes que pateixen les dones pel fet de ser dones aquí, a les Illes, i vincular-les amb les violències que pateixen les dones d'arreu del món (allà). Per això, a l'estil de noticiari, al llarg de la darrera setmana i també durant la següent, s'han anat presentant cada dia a les xarxes de Feminisme a l'escola les diferents activitats fetes als centres educatius per a treballar per la seva erradicació. treballant per la igualtat. Després de les campanyes inicials, on es penjaven llaçades liles a les façanes dels centres educatius, varen elaborar el 25N del 2019 una exposició fotogràfica per a visibilitzar les diferents violències masclistes i el 25N del 2020 la campanya #RompLaCadena per a reflexionar sobre com eliminar-les. Ara, el 2021, dins la proposta '25N, aquí i allà', són ja 47 els reportatges llençats i al llarg d'aquest mes de novembre la resta seran publicats a Facebook. Feminisme a l'escola agrupa coeducadores dels centres educatius de les Balears i té una llarga trajectòria. Després de les campanyes inicials, on es penjaven llaçades liles a les façanes dels centres educatius, varen elaborar el 25N del 2019 una exposició fotogràfica per a visibilitzar les diferents violències masclistes i el 25N del 2020 la campanyaper a reflexionar sobre com eliminar-les. Ara, el 2021, dins la proposta '25N, aquí i allà', són ja 47 els reportatges llençats i al llarg d'aquest mes de novembre la resta seran publicats a Instagram