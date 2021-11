Qui són els més rics de les Illes Balears?

«Els 100 espanyols més rics han augmentat enguany el patrimoni en 20.620 milions d'euros», apunta Forbes. Una dada ben dura tenint en compte com ha estat de complicat l'any per a la majoria de les famílies de l'Estat espanyol.

L'edició espanyola de la revista de negocis Forbes ha publicat, com cada any, la llista de les 100 persones més riques de l'Estat espanyol. D’aquestes cent, 37 persones són dels Països Catalans i, d'aquestes 37, la més rica de totes és sens dubte l'amo de Mercadona, Juan Roig, qui es troba en la posició quatre de les 100.

Cal baixar fins al número 22 per a trobar un ciutadà de les Illes Balears, Miguel Fluxà Rosselló, i trobam quatre fortunes més però, com Fluxà, són totes de Mallorca. Per tant, cap empresari de Menorca, Eivissa i Formentera està entre els més rics de l'Estat.

#22 ↓ Miguel Fluxà Rosselló (Inca), president exectiu del Grupo Iberostar

1.200 M€

Miguel Fluxà és president executiu i accionista destacat d'Iberostar, un dels grups hotelers més importants de l'Estat amb establiments arreu del món. El grup va començar la reobertura escalonada dels hotels l'estiu de l'any passat i ara té previst obrir-ne una dotzena a Cuba comenzó la reapertura escalonada de hoteles en el verano de 2020 y ahora ha previsto abrir una docena de ellos en Cuba. Las cadenas mallorquines Iberostar, Meliá i Barceló operen el 70% dels hotels al paradís caribeny.

#30 ↑ Gabriel Escarrer (Porreres), fundador d'Hoteles Meliá

900 M€

Gabriel Escarrer és el fundador d'Hoteles Meliá, una de las cadenas de l'Estat que cotitza en borsa i amb un fort reconeixement de marca. No obstant això, ha perdut un 51% de capitalització des de 2017, i actualment el seu valor en borsa és d'uns 1.300 milions d'euros. Enguany, Meliá ha venut vuit hotels a una societat d'inversió per 204 milions, encara que retendrà un 7,5% de capital.

#35 ↑ Carlos March Delgado (Palma), president de Corporación Financiera Alba

850 M€

Carlos March presideix la Corporación Financiera Alba i és el major accionista de Banca March junt al seu germà Juan, i per davant de les seves germanes Gloria i Leonor, que tenen participacions inferiors.

#37 ↑ Juan March Delgado (Palma), accionista de Corporación Financiera Alba

750 M€

Juan March i el seu germà Carlos són els majors accionistes de Banca March. També ho són de Corporación Financiera Alba. Per altra banda, Artá Capital, gestora de capital privat, de la família March, ha venut el 100% d'Alvinesa per entre 360 i 380 millones d'euros, una xifra que suposa 14 pics el seu EBITDA. Artá va entrar en 2017 amb la compra del 36% a la família cellerera Cantarero.

#91 (nova posició) Carmen i Luis Riu Güell (Palma), propietaris del grup Riu

300 M€

Els germans Carmen i Luis Riu Güell són copropietaris del grup Riu, una de les marques hoteleres més reconegudes. L'any passat, els Riu varen caure de la llista dels més rics per la crisi del turisme, però enguany han tornat gràcies a la recuperció del sector. Riu ha signat un préstec per 70 milions i ha reobert 17 establecimientos.

Fins aquí els mallorquins; podeu consultar la llista completa dels més rics de l'Estat espanyol aquí.