[VÍDEO] Aina Sánchez-Monge: «No llegesc diaris que se posicionen totalment en contra dels meus ideals»

A partir del mes de setembre celebram els 25 anys de Diari de Balears amb una conjunt d'iniciatives com aquesta: 25 entrevistes a 25 joves menors de 25 anys. Una sèrie d'entrevistes que cerquen conèixer com i des d'on s'informen els joves.

És el torn d'Aina Sánchez-Monge, qui ens ha explicat que s'informa bàsicament per mitjà de les xarxes socials i ho fa sobre cultura, política i societat. També ha remarcat que li agradaria estar millor informada.

Per a trobar informació sobre Mallorca i les Illes Balears recorre als comptes de les xarxes socials de mitjans com IB3 i dBalears i també als comptes d'entitats com Joves de Mallorca per la Llengua i l'Obra Cultural Balear.

Pel que fa a la llengua, explica que té «molta importància» a l'hora de triar un mitjà. «Si un mitjà ja directament no fa cap notícia en català ja veig per on va i el descart un poquet», ha remarcat.

Finalment, a Sánchez-Monge li agradaria que els mitjans de comunicació estiguessin «actius i al dia». I ha destacat que no llegeix diaris «que se posicionen totalment en contra dels meus ideals».