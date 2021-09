Fruit de la trajectòria desenvolupada, a hores d’ara podem presentar-nos com a associació, formalment constituïda, i registrada segons la normativa en vigor. Un fet que de manera inqüestionable ha de reforçar el nostre transitar, obrint perspectives formals, tal vegada presència en front a institucions i societat civil.

Hem cercat des de l’inici el marc en el qual definir Homes Transitant com a xarxa, posant en la mesura més real el punt de força en el quefer col·lectiu. Transitar des de l’opció que ens caracteritza suposa acceptar els camins del canvi, els processos de transformació. Fer camí en el context de la desconstrucció i dissidència del sistema naturalitzat per part del patriarcat. Un transitar personal com a base del canvi, però alhora un procés que necessita acompanyament, rompent amb allò individualista, per tant optant a una experiència col·lectiva.

En un context majoritàriament definit des del sistema cultural androcèntric, hem de mirar l'horitzó que ens permeti rompre i assolir noves fites, en i des de l'equitat. També, abraçar la vulnerabilitat i en cert grau una dosi d’inestabilitat, a conseqüència d’haver acceptat el fet de moure’ns des del canvi constant. Pot ser un ample debat, que no encaixi en els models i estructures de l’hegemonia dominant.

Amb tot el que suposa l’inici de la temporada després de l’aturada general i el temps de descans personal, ara tenim al davant un ventall de camins a descobrir, espais oberts per explorar i amb els quals consolidar el transitar col·lectiu, seguint, ben segur, els principis amb els quals carregar el nostre caminar.

Cercarem mantenir la marxa, afegint i sumant al llarg de la ruta companys i companyes que considerin la possibilitat de fer plegats els avenços que cercam. Entenem que és, sens dubte, un marc ampli i modelable en el qual, amb la incorporació de la tasca col·lectiva, podrem assaborir i gaudir la grandesa que ens motiva. Però el transitar que ens impulsa, es sostindrà sobre un sostre trasbalsat, si el sistema naturalitzat de la masculinitat hegemònica, esdevé invasiu i cerca mantenir el domini de la desigualtat.

Igualment volem sentir com a comuna una proposta que mira d’ubicar-se solidàriament, democràticament, fins i tot radicalment, i que s’encamina a rompre amb les desigualtats, amb la Perspectiva de Gènere com a ruta, cosa que ens genera compromís i presa de consciència individual i col·lectiva. Sense pretensió de cap absolut en valors, amb una ferma voluntat d’acceptar l’escolta, l’aprenentatge, la interpel·lació a la qual ens obrim camí des de l’ètica feminista. Ésser-hi, compartir aquest transitar, des del lloc pertinent, abandonant privilegis de la masculinitat, reconeixent i valorant el que ens aporten segles de lluita i presència feminista.

Des de les pàgines que acullen la secció #Desembolicar cercarem continuar compartint pensament i reflexió, posant en comú una part del transitar que ajudi a esbucar el regnat del sistema cultural masclista. També ho farem des dels diversos espais a la ràdio i en el debat públic igualitari, per tal que això ens permeti sentir que col·lectivament és possible consolidar una comunitat de dones i homes, sense violència, sense odi, sense discriminació per cap mena de diferència.

Entre el que destacam de la 'Carta de Principis', deixam al vostre abast el següent:

Homes Transitant és un espai obert, transparent i participatiu, d’aprofundiment i reflexió, de debat democràtic, que està organitzat jurídicament en forma d’associació civil sense ànim de lucre.

Homes Transitant reuneix persones que assumeixen com a una necessitat imperiosa abordar la problemàtica de l'aprenentatge i el qüestionament dels valors dominants de la masculinitat hegemònica cisheteropatriarcal, donant veu, entre altres, als valors de no discriminació, justícia social, drets humans, no violència, cura, igualtat de gènere i dignitat de les dones i de les persones LGTBI, reconeixent-les com a part igualitària i distintiva de la societat.

Homes Transitant es compromet a promoure el canvi individual i col·lectiu dels homes cap a la igualtat per avançar envers camins on conflueixen diversitat de perspectives, sempre amb la perspectiva de gènere i de diversitat sexual com a guia, amb l’acceptació radical de la interpel·lació des dels feminismes.

Assumim com a fita, trobar-nos i poder transitar, fent de la tasca comuna de la igualtat de gènere, quelcom més que un somni. Compartim des de la secció #Desembolicar, que ens acull en el diari Balears a manera de finestra oberta al diàleg. Assumim que ens marcam en el camí una ferma posició per a l’erradicació de la violència masclista en totes les seves expressions cruels i criminals, una ruta on trobar-nos per a sentir que sí es pot, aconseguir viure pacíficament.

Fotografia: Cedida amb amabilitat des de la web de l’associació Homes per la Igualtat de Gènere. https://ahige.org/