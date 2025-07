Educació regula la fase de pràctiques i retalla places als CEPs en la Mesa Sectorial

Aquest dilluns dia 28 de juliol de 2025, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació en sessió extraordinària. Per part de l’Administració hi van assistir, entre d’altres, el conseller, Antoni Vera; la directora general, Joana Maria Cabrer Sureda; el director general d’Universitats, Sebastià Massanet Font; el cap de departament de Personal Docent, Albert J. Flores Clemente, i el cap de servei, Víctor García Serra. Durant la sessió es varen tractar diferents temes, entre ells: la proposta de resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat les proves selectives d’accés als cossos docents a les Illes Balears; la proposta de resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació; i la proposta de convocatòria per cobrir, en règim de comissió de serveis, places d’assessors de centres de professorat (CEP), entre d'altres.

Primer es va tractar la resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat les proves selectives d’accés als cossos docents a les Illes Balears. UOB Ensenyament va demanar que s’hi inclogués un punt específic per regular la fase de pràctiques en els casos en què el docent ocupi una plaça compartida entre més d’un centre educatia, ja que aquesta situació es produeix amb freqüència, especialment en determinades especialitats i àmbits com la formació professional, l’orientació educativa o les escoles oficials d’idiomes. L’esborrany actual assumeix implícitament que el docent presta serveis en un únic centre, i estableix que la comissió de valoració s’ha de constituir en aquest mateix centre. Tanmateix, no es defineix cap criteri clar per designar el centre de referència ni es preveu com s’ha de fer el seguiment o l’avaluació quan hi ha més d’un centre implicat. Amb aquesta proposta es volia evitar desigualtats i garantir el bon funcionament del procediment en totes les situacions possibles. L’Administració va respondre que, per motius jurídics, no era possible incorporar aquesta regulació dins la resolució, ja que el nomenament estableix un únic centre de referència. No obstant això, es va reconèixer que, de manera interna, es poden recollir observacions del segon centre i fer-les arribar al tutor del centre de referència perquè es tenguin en compte. En el punt relacionat amb les comissions de serveis dels assessors dels centres de professorat, el conseller Vera va fer una introducció explicant els canvis previstos per al curs 2025-2026 en relació amb el curs anterior. A grans trets, el nombre d’assessors es reduirà de 40 a 36 docents, el mínim establert per l’Ordre del 28 de juny de 2018 (BOIB núm. 79), que regula l’estructura i funcionament dels CEPs. Pel que fa al barem de mèrits, UOB Ensenyament va detectar canvis importants respecte a convocatòries anteriors. En concret, es va proposar una reducció de la puntuació màxima pel bloc de formació permanent, passant de 6 a 4 punts. Davant aquesta proposta, UOB Ensenyament va defensar la necessitat de mantenir els 6 punts, reivindicant la formació contínua com a pilar fonamental per a la qualitat del sistema educatiu. L’Administració va acabar rectificant i mantindrà el màxim de 6 punts en aquest apartat del barem. Val a dir que UOB Ensenyament ja havia alertat públicament d’algunes de les derives preocupants d’aquest procés el passat 18 de juliol, on denunciava que determinats canvis podien obrir la porta a una selecció de perfils afins i no basats exclusivament en criteris objectius. Finalment, tot i aquestes consideracions, UOB Ensenyament va donar suport a aquest punt, en valorar positivament la rectificació en el barem i l’aclariment de les noves estructures.