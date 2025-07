El nou CEIP de Felanitx tindrà capacitat per a 450 alumnes i set places d'educació especial

El nou centre d'educació infantil i primària (CEIP) de Felanitx tindrà capacitat per a 450 alumnes i disposarà de set places específiques a la Unitat d'Educació Especial al Centre Ordinari. El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha presentat aquest dimarts 29 de juliol davant de la comunitat educativa el projecte, que comptarà amb un pressupost de 8,14 milions d'euros i tindrà un termini d'execució de divuit mesos.

A l'acte de presentació del projecte també hi han assistit el secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Suñer, el gerent de l'Institut Balears d'Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec) i la batlessa de Felanitx, Catalina Soler.

El nou centre educatiu s'aixecarà a un solar del camí de Son Proenç cedit per l'Ajuntament de Felanitx i tindrà dues línies, amb sis unitats per a educació infantil i 12 per a educació primària, segons ha informat la Conselleria en un comunicat. El projecte inclou un edifici principal amb una planta baixa, on hi haurà les aules d'infantil, una aula de psicomotricitat, l'aula UECCO, aules de suport i una sala d'instal·lacions i dues plantes pis. En aquestes darreres estaran ubicades les aules de primària d'informàtica, de professors, de música i de plàstica, a més d'una sala polivalent, aules de petit grup i biblioteca.

També es preveu la construcció d'un segon bloc amb planta baixa, destinat a recepció, consergeria, despatxos de secretaria, direcció, cap d'estudis i atenció a pares. Així mateix, una tercera edificació acollirà magatzems, lavabos de pati i vestidors del gimnàs. Les obres sortiran a licitació la setmana que ve i podrien començar el mes d'octubre.

Vera ha destacat la importància de respondre a les necessitats educatives de Felanitx i ha indicat que aquest nou centre atendrà totes les demandes. A més, Vera ha recordat que el CEIP Joan Capó del municipi és el centre que compta amb més alumnat de les Balears, per la qual cosa és urgent la construcció d'un nou centre que ajudi a alleujar la càrrega del primer.

REPARACIÓ DE COBERTES I ESCALES

D'altra banda, l'Ibisec ha adjudicat la reparació de les cobertes i les escales d'emergència de l'institut d'ensenyament secundari de Felanitx.

Les obres, que previsiblement començaran al setembre, tindran una durada de quatre mesos i permetran millorar tant la seguretat com la funcionalitat del centre. Aquestes actuacions tenen un pressupost de 860.123 euros i un termini d'execució de quatre mesos.

A més, també s'ha adjudicat l'obra que consisteix a la reparació de la lluerna del CEIP Inspector Joan Capó de Felanitx, una actuació «molt reivindicada per la part de la comunitat educativa del centre», ha subratllat la Conselleria. La conversió de la lluerna del vestíbul en una terrassa plana i transitable permetrà ampliar el pati d'educació infantil. El pressupost d'aquesta obra és de 261.475 euros i també contempla altres millores com la substitució dels passamans i les baranes de l'escala i la rampa interior de la zona afectada, així com de la rampa exterior d'accés a l'edifici.

Finalment, cal recordar que la construcció del nou centre i les obres de millora als altres centres formen part del Pla d'Inversions Educatives, que s'engloba a la iniciativa 'Illes en transformació' del Govern.