Brussel·les reté 626 milions a l'Estat espanyol per l’abús de la temporalitat

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) denuncia amb fermesa la gravíssima sanció imposada per la Comissió Europea a l’Estat espanyol, que suposa una retenció de 626 milions d’euros dels fons de recuperació a conseqüència de l’incompliment reiterat en la lluita contra l’abús de la temporalitat a l’ocupació pública.

Aquest càstig econòmic, anunciat aquest dilluns per Brussel·les, és «el reflex de la deixadesa i manca de voluntat real del Govern espanyol per donar resposta a una problemàtica estructural que condemna milers de treballadores i treballadors públics –especialment en el sector educatiu– a una precarietat crònica i il·legal, contravenint les directives europees i les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea».

Aquesta retenció de fons no és una sorpresa per a SIAU, que fa anys que denuncia aquest frau de llei institucionalitzat. De fet, el mes passat varen protagonitzar una intensa ronda de reunions amb diputats de gairebé tots els grups parlamentaris del Congrés espanyol per a exigir una reforma urgent i valenta de la Llei de Funció Pública. Durant aquestes trobades, es varen aportar propostes concretes per a reconèixer la fixesa com a mecanisme real d’estabilització del personal interí en situació d’abús.

Més del 30% del personal docent de les Illes Balears, encara que la Conselleria d’Educació no ho reconeix, continua en abús de temporalitat, molt per damunt del 8% màxim permès per la Llei 20/2021. «Aquesta xifra demostra la inoperància de les mesures actuals i la necessitat de garantir l’estabilitat laboral de forma efectiva, no amb processos que perpetuen la inseguretat i la incertesa», assenyala el sindicat.

Des de SIAU adverteixen que «ja no hi ha marge per a dilacions: la Unió Europea ha posat negre sobre blanc una realitat que les administracions de l’Estat fa massa temps que minimitzen o directament ignoren. Aquesta sanció no només posa en evidència l’incompliment d’Espanya i també de la Conselleria d’Educació, sinó que posa en risc la confiança en les institucions i l’accés als fons europeus, claus per a la recuperació social i econòmica».

Per tot això, des del sindicat: