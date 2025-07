Comencen les obres de la nova escoleta 0-3 de Manacor

Aquest divendres 4 de juliol dematí l’Ajuntament de Manacor ha presentat a s'Illot el projecte, que preveu enderrocar l’actual edifici que actualment acull el centre cívic i construir-hi un edifici completament nou adaptat a les necessitats educatives dels infants. Es tracta d’un projecte històricament reivindicat pel nucli, que permetrà crear 30 places públiques noves a partir del curs 2026-2027.

L’acte de presentació ha comptat amb la presència de la delegada de s’Illot, Júlia Acosta; el batle de Manacor, Miquel Oliver; la delegada d’Educació, Carme Gomila; la delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa; i la direcció de les obres.

«Avui presentam un projecte molt important per a s’Illot», ha explicat la delegada de s’Illot, Júlia Acosta. Per la seva banda, el batle de Manacor, Miquel Oliver, ha destacat que aquest projecte «s’emmarca dins la nostra aposta ferma per l’educació de qualitat i per garantir places públiques a tot el municipi».

L’escoleta suposarà una inversió de més de 850.000 €, finançats amb fons europeus i municipals: 378.000 € procedents dels fons NextGenerationEU i 483.000 € d’aportació municipal. La nova escoleta de s’Illot se sumarà a la futura escoleta de Porto Cristo, que crearà 74 places públiques més. En total, l’Ajuntament de Manacor està impulsant 104 places públiques noves de 0-3 anys al municipi. L’escoleta disposarà d'aules àmplies i lluminoses, espais adaptats, dos patis i una sala polivalent per a activitats complementàries.

La delegada d’Educació, Carme Gomila, ha explicat que «aquest projecte és molt més que un edifici nou: és un espai pensat per al benestar i el desenvolupament integral dels infants de s’Illot».

El projecte és fruit del conveni signat amb la Conselleria d’Educació el 2021 per ampliar l’oferta pública de 0-3 anys al municipi.

La delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa, ha detallat que les obres consistiran en la demolició de l’actual edifici municipal, i la construcció d’una escoleta completament nova en planta baixa, adaptada a la normativa vigent. L’edifici nou estarà format per dues edificacions connectades per un passadís i disposarà de teulades inclinades amb teula àrab i persianes de fusta, respectant l’estètica mallorquina de l’entorn. El termini d’execució previst és de nou mesos, de manera que l’escoleta podria estar a punt per al curs 2026-2027.

Finalment, el batle de Manacor ha tancat l’acte afirmant que «apostar per l’educació pública i pels serveis públics essencials és garantir igualtat d’oportunitats i futur per a tothom».