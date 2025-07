El PSIB denuncia que el PP ven l’educació pública per complaure Vox

El grup socialista denuncia que el PP devalua l’educació pública per destinar 21 milions el pla de segregació lingüística de Vox

El diputat del PSIB, Álex Pitaluga, ha criticat avui durant comissió d’Hisenda, a la secció d’Educació, que el partit conservador ha acceptat devaluar l’ensenyament públic en favor de l’educació concertada i del pla de segregació lingüística que ha imposat Vox, i que comptarà amb 21 milions d’euros que ni tan sols estan incorporats en els pressuposts generals per a 2025. Pitaluga ha rebutjat que els pressuposts presentats ara són exactament els mateixos de novembre, sense canviar ni una xifra, i ni tan sols hi ha incorporats els 21 milions que reclama Vox per a la segregació, que «ni compta amb cap estudi de necessitats, ni tampoc té el suport de la comunitat educativa».