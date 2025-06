Els docents del Macabich, els primers d’Eivissa en sumar-se al manifest per l'escola pública i en català

Aquest dimecres, 11 de juny, a l'hora del pati, els docents de l'IES Isidor Macabich que han volgut s’han sumat al manifest de l’Assemblea de Docents a favor de l’escola pública i en català. La lectura del manifest ha aplegat a una seixantena de membres del professorat i ha servit per respondre als atacs a la llengua i al col·lectiu docent que suposa l’acord pressupostari subscrit entre PP i VOX.

D’aquesta manera, l’institut és el primer IES de les Pitiüses en sumar-se al manifest de l’Assemblea, com també ho han fet el CEIP l'Olivera de Puig d’en Valls, la Junta de Personal Docent i un total de més de 100 centres a les Illes Balears, tot i que s’espera que la llista creixi. El manifest que s’ha llegit defensa «el respecte absolut per la llengua catalana, com a eix vertebrador de la nostra identitat i com a eina de cohesió social», «una escola inclusiva, democràtica, crítica i que promogui el bé comú» i «una educació pública i de qualitat, amb recursos suficients i amb unes condicions laborals que deixin de propiciar la fuita de docents», un dels problemes més greus de l’educació a les Pitiüses.

Els docents insisteixen que es mobilitzaran davant d’un acord «que representa un retrocés social i educatiu gravíssim», i que «no dona resposta als problemes reals dels centres educatius, sinó que els agreuja i instrumentalitza». Tal com han informat els participants en la protesta i l’Assemblea de Docents, s’esperen més mobilitzacions durant el que queda d’aquest curs i el que ve en contra de la política educativa i lingüística del partit conservador i els seus socis de VOX.