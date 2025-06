Més de trenta centres educatius de Mallorca alcen la veu contra el genocidi a Palestina

Aquest dimecres, dia 4 de juny, més de trenta centres educatius de Mallorca han mostrat el seu rebuig contra la intensificació del genocidi a Palestina per part d’Israel. Aquesta iniciativa, com s’explica al manifest que teniu a continuació, ha estat impulsada des de l’Assemblea de Docents, que ha aconseguit el suport de nombrosos centres que s’hi han adscrit. S’han fet fotografies de grup als esplais i una lectura del manifest.

Manifest de suport al poble palestí davant la intensificació del genocidi

«Des de l’Assemblea Docents de l’IES Marratxí, l’IES Ramon Llull, IES Joan Alcover i Escola d’Art i Superior de Disseny, juntament amb una trentena de centres educatius d’arreu de l’illa de Mallorca, volem aixecar les nostres veus en contra de la barbàrie que s’està perpetrant a Palestina des de fa més d’un any i set mesos, d’ençà de la intensificació del genocidi que pateix aquest poble fa més de setanta-sis anys.

Ho vam dir el maig del 2024 i ho repetirem les vegades que faci falta: com a professionals de l’educació estam obligats a no restar indiferents davant la vulneració sistemàtica de drets humans universals.

La nostra vocació ens empeny no només a educar dins l’aula, sinó a educar amb l’exemple. És per això que volem fer públic el nostre posicionament de suport amb el poble palestí i amb tots els pobles oprimits d’arreu del món.

Vivim un augment de bel·licismes escarrufant, a la vegada que s'incrementen els corrents reaccionaris de racisme i odi envers tot allò que és diferent, de la qual cosa no volem formar part.

Des d’aquí exigim al Govern de l’Estat espanyol el compliment de la llei d’embargament d’armes aprovada al Congrés dels Diputats aquest passat 20 de maig. Segons informes del Centre Delàs, s’han firmat més de 46 contractes amb el

govern genocida d’Israel per un valor de més de mil milions d’euros.

És per això que aprofitant l’ocasió, vos animam a assistir a la manifestació unitària convocada el proper divendres 20 de juny, a les 19 hores a la plaça d’Espanya de Palma; per reclamar el trencament total de relacions amb l’estat d’Israel.

Els docents tenim clar que sense deixar les nostres lluites, no podem ignorar l’altre costat del Mediterrani, on infants, civils, periodistes, professors, metges, hospitals i escoles són bombardejats indiscriminadament sense pausa. A això s’afegeix un setge brutal a l’accés a productes de primera necessitat com aigua, menjar, medicaments i combustible.

Desitjam de tot cor que la paraula PAU, tan anomenada a les aules, esdevingui un concepte real. Tot i que no podrà existir mai la pau, sense haver-hi primer justícia i llibertat.

Visca Palestina lliure!»

Els centres que s’han adscrit a l’acte són: IES Sureda i Blanes, IES Alcúdia, IES Damià Huguet, IES Madina Mayurqa, CEIPIESO Ponent, IES Marratxí, IES Porreres, IES Santa Margalida, IES Clara Hammerl, IES Guillem Colom Casasnoves, IES Llorenç Garcías i Font, IES Sant Marçal, IES Cifre de Colonya, IES Inca, IES Can Peu Blanc, IES Sineu, IES Nou Llevant, IES Capdepera, IES Son Cladera, IES Llucmajor, IES Josep Font i Trías, IES Emili Darder, IES Felanitx, IES Portocristo, IES Puig de sa Font, IES Josep Maria Llompart, CEPA Alcúdia, IES Santa Maria, IES Politècnic, IES Llucmajor, IES Berenguer d’Anoia.