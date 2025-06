Oberta la preinscripció per a l’admissió a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears

Aquest dimecres a les 9.00 hores s'ha obert el procés d’admissió als ensenyaments d’idiomes de règim especial per al curs 2025-2026. El termini finalitza el 13 de juny a les 23.59 hores i la preinscripció s’ha de fer íntegrament per via telemàtica a través de la pàgina web de cada escola oficial d’idiomes de les Illes Balears.

Per a poder matricular-s’hi, s’han de tenir 16 anys complerts abans del 31 de desembre de 2025 o haver superat 4t d’ESO. Si es vol fer la preinscripció per a un idioma estranger diferent del que s’ha cursat com a primera llengua estrangera a l’ESO, s’han de tenir 14 anys complerts abans del 31 de desembre de 2025 i haver aprovat 2n d’ESO.

Els candidats no poden fer preinscripcions del mateix idioma en més d’un centre, i cada idioma només es pot sol·licitar en un únic centre. Es pot demanar un màxim de dos idiomes. En cas de fer la preinscripció per a dos idiomes, s’ha d’indicar quin és l’idioma preferent. El primer idioma sol·licitat constarà com a primera opció i el segon com a segona opció. Les places s’adjudicaran, en primer lloc, als alumnes que hagin triat un idioma com a primera opció i, si queden vacants, s’assignaran als alumnes que l’hagin triat com a segona opció.

Els estudiants matriculats en règim oficial durant el curs 2024-2025 no han de participar en aquest procés per continuar estudiant el mateix idioma.

La publicació de les llistes provisionals d’admesos serà el 18 de juny. Després, durant tres dies, es podran presentar al·legacions. Les llistes definitives de sol·licitants amb plaça assignada i en llista d’espera es publicaran el 25 de juny. L’inici de curs a les escoles oficials d’idiomes està previst per al 29 de setembre.