Una mare, representant de les famílies de les escoletes, reclama entre llàgrimes una solució digna per a les educadores en vaga des de fa un mes

Una mare, representant de les famílies de les escoletes externalitzades de Palma, ha reclamat emocionada i entre llàgrimes una solució digna per a les educadores en vaga des de fa un mes.

Durant el ple de l'Ajuntament de Palma d'aquest dijous, la mare ha intervengut visiblement emocionada i en representació de les famílies, que han comparegut en el ple al costat de les treballadores amb camisetes negres reclamant l'equiparació salarial i per a traslladar «la situació delicada que viu el personal».

La dona ha retret al batle, Jaime Martínez, que encara no s'hagi reunit amb les treballadores --sí que varen ser rebudes per la regidora d'Educació, Lourdes Roca-- i que no hi hagi un compromís per escrit amb les propostes.

Les famílies, ha assenyalat, donen suport a les reclamacions de les educadores i, en aquest sentit, ha llegit una carta que recull que no es tracta només d'una qüestió de nòmines. «És el crit desesperat d'un col·lectiu, esgotat, invisibilitzat i humiliat», ha afirmat.

«Els deixam a les seves mans la nostra major vulnerabilitat. La nostra major esperança. I elles els cuiden, els ensenyen, mentre són invisibles per a qui haurien de protegir-les», continua la carta, que assegura que les educadores pràcticament «sobreviuen» en condicions laborals que »freguen l'abandonament».

El text que ha llegit la representant de les famílies continua criticant que es pagui a aquestes persones «el mínim possible, com si fossin fàcilment reemplaçables, com si aquest lliurament diari, silenciós, no mereixés dignitat» i es qüestiona si «creuen que es pot viure amb el salari mínim i el cost de vida disparat, els lloguers impossibles i la senalla de la compra fora de control».

«Qui pot dormir tranquil sabent que darrere de cada cançó, de cada menjar, de cada abraçada, hi ha una treballadora que no arriba a final de mes?», ha conclòs.

La representant de les treballadores, per part seva, ha avançat que està prevista una reunió amb el batle, Jaime Martínez, el pròxim 11 de juny, encara que ha lamentat que des de desembre «no hagi trobat un altre moment».

Ha criticat l'actual model que, al seu judici, condemna les treballadores de les sis escoletes externalitzades a ser personal de segona que és «utilitzat com a mitjà per a estalviar costos», encara que comparteixen formació i competències amb els qui treballen en les escoletes de gestió directa. «Per la mateixa tasca cobram salaris pròxims al mínim», ha indicat.

La representant ha recordat que cada dia de vaga passa factura, no sols en l'àmbit econòmic, sinó també en la salut física, mental i emocional. «Seguim perquè creim en el que feim i perquè sabem que la nostra causa és justa», ha indicat.

Abans, la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, que ha intervingut per a traslladar el seu posicionament sobre els romanent de tresoreria, ha començat la seva intervenció fent costat a les educadores en vaga. «A igual treball, igual salari», ha assenyalat.

Ajudes a l'escolarització 0-3

En un altre moment del ple, durant el debat d'una moció socialista per a reclamar ajudes a l'escolarització 0-3, la diputada del PSOE Silvana González, ha reiterat el suport del seu grup a les educadores en vaga, als qui ha agraït «la seva defensa de les condicions dignes i la visibilització d'una situació injusta».

Els socialistes han demanat un increment de les partides destinades a aquestes ajudes.

«Les treballadores en vaga i les famílies sense rebre les ajudes. Encara sort que l'educació 0-3 era una prioritat», ha ironitzat la regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz que, més tard, ha demanat perdó, com a membre de la Corporació, per l'actitud «altiva i autoritària» de l'Ajuntament. Dirigint-se al batle li ha recriminat que no s'hagi reunit amb les treballadores.

La regidora de MÉS per Palma Kika Coll, en la mateixa línia, ha aprofitat el debat d'aquesta moció per a agrair «el coratge» de les educadores en vaga. «Sou un exemple a seguir», ha afirmat. L’ecosobiranista ha criticat que l'Ajuntament obligui les educadores «a arribar al límit».