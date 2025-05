El Sindicat Alternativa reclama la dignificació i reconeixement de tots els docents

El Sindicat Alternativa ha emès un comunicat per a reclamar la dignificació i reconeixement de tots els docents: «Pensam que cal fer passes per la dignificació i reconeixement de la tasca docent, un exemple seria poder reconèixer les tasques dels docents encarregats dels serveis de menjador escolars independement del nombre d’usuaris que hi hagi».

Així, han explicat que la normativa actual diu: Per al curs 2024-2025, les quanties de les gratificacions per al personal amb funcions d’encarregat del servei de menjador escolar (funció prevista només per a menjadors amb més de 50 usuaris, sense perjudici de les funcions que corresponen al director, al secretari i a la Comissió Delegada del Servei de Menjador Escolar) són: De 51 a 99 comensals: 25 € per dia. A partir de 100 comensals: 27 € per dia. «Els docents encarregats de menjador fan les mateixes funcions tenguin 20 alumnes o en tenguin 60», per això demanen el reconeixement de la gratificació econòmica per a tots els docents que realitzen aquestes tasques.