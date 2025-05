L’STEI impugnarà el pla pilot de segregació lingüística per al proper curs i no descarta mobilitzacions

La Comissió Executiva de l’STEI del passat dijous, 15 de maig, va acordar impugnar la convocatòria del Pla Pilot per al curs 2025-26 amb un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), com també va fer amb la convocatòria del curs actual. En aquest sentit, recorden que el Tribunal encara no ha resolt el fons de la qüestió de la impugnació.

«El Pla Pilot vulnera l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia i la resta de disposicions legals, com la Llei de normalització lingüística, que marquen com a un dels objectius fonamentals del sistema educatiu assegurar el coneixement i la completa capacitat comunicativa en les dues llengües oficials», han assenyalat. Un pla segregador L'STEI remarca que el pla fomenta la segregació dels alumnes per motiu de llengua, una mesura que la Llei d’educació de les Illes Balears no permet en cap cas quan parla del model lingüístic escolar; a més de ser profundament discriminador en dotar de recursos addicionals només els centres que s’hi afegeixin. Per altra banda, davant les exigències recents de Vox al Partit Popular per a aprovar el Pressupost de les Illes Balears com la derogació del Decret de mínims i la Llei de normalització lingüística, l’STEI no descarta convocar mobilitzacions en el sector educatiu: «Hi ha línies vermelles que no es poden passar». Finalment, l’STEI expressa el rebuig a la intenció del Partit Popular de derogar la Llei de memòria històrica, ja que «és un atac a les víctimes del franquisme, als familiars i un incompliment flagrant de la normativa que prescriu la restitució, la dignitat i la memòria de totes les persones assassinades durant la dictadura de Franco».