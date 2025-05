Més per Menorca reclama ampliar i adaptar l’oferta del Màster de Professorat a Menorca

La diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha enregistrat una Proposició no de Llei al Parlament amb l’objectiu de posar solució a la manca de professorat i garantir una oferta formativa justa i adequada per als residents de Menorca.

La iniciativa menorquinista posa el focus en el Màster Universitari en Formació del Professorat (MFPR), una titulació clau per a accedir a la docència tant a centres públics com concertats i privats. Tot i que aquest màster s’imparteix a les Illes Balears a través de la Universitat de les Illes Balears (UIB), «l’oferta actual a Menorca és insuficient i desequilibrada», denuncia Joana Gomila.

La diputada menorquinista lamenta que «hi ha joves menorquins que volen ser professors i no poden formar-se a l’illa perquè no s’hi ofereixen especialitats com Matemàtiques, Física i Química, Música, Orientació Educativa, Dibuix o Disseny. Això els obliga a marxar a Mallorca, a altres comunitats o recórrer a universitats privades online».

En concret, la proposta de Més per Menorca inclou mesures com augmentar les places del Màster a la seu de Menorca, adaptar l’oferta d’especialitats a les necessitats reals del sistema educatiu, implantar especialitats que avui no s’ofereixen i millorar les condicions laborals del professorat per atreure i retenir docents a les Illes Balears.

Més per Menorca alerta que la falta de professionals afecta la qualitat educativa i posa en risc la continuïtat del sistema. Especialitats com Tecnologia, Llengües o Formació Professional també es troben greument afectades.

«No podem permetre que el lloc on vius et condicioni l’accés a la formació i a una vocació com és la docència. Hem d’oferir igualtat d’oportunitats», conclou Gomila.