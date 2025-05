Més de 500 persones participen en la jornada 'L'escola que vull: Capacitat, Competències i Cor'

Més de 500 persones participen aquest dissabte en la jornada 'L'escola que vull: Capacitat, Competències i Cor', un acte sobre els drets de la infància que té lloc a l'Auditori del Conservatori Superior de Música de les Balears i que ha estat inaugurat pel conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera.

Així, la Conselleria d'Educació i Universitats ha informat que el conseller Antoni Vera ha inaugurat aquest dissabte la jornada 'L'escola que vull: Capacitat, Competències i Cor', organitzada per la Conselleria a l'Auditori del Conservatori Superior de Música de les Balears, i en la qual participen més de 500 persones. A l'acte també han assistit la directora general de Planificació i Gestió Educatives, Catalina Ginart; la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, Neus Riera; el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Ismael Alonso, i la directora territorial d'Educació a Menorca, Alexandra Marquès.

Aquesta jornada pretén destacar la importància de situar els infants en el centre del sistema educatiu, de les polítiques públiques i de la societat, reconeixent-los com a ciutadans amb tots els seus drets. Durant la jornada es presenta el model pedagògic de les ‘3 C’: capacitats, competències i cor, una proposta que actua com a guia per a l'acció educativa centrada «en el desenvolupament integral de l'alumnat».

L'esdeveniment combina ponències d'experts de reconegut prestigi nacional i internacional, cadascuna d'elles vinculada amb les ‘3 C’ i amb un dret fonamental de la infància, integrant cultura, emoció i aprenentatge. Els ponents han estat Mar Romera, Adrià Sánchez, Daniel Abad, Francesco Tonucci, Miguel Ángel Tirado, Olga Martínez i Ana Quijada. La jornada finalitzarà amb una taula rodona en la qual participaran Asun Gallardo, Marina Vallcaneras, MarimarHernáez i Mar Romera.

Els principals objectius d'aquesta iniciativa són «motivar a la comunitat educativa, reforçar el paper del professorat com a figura de referència per a la infància i situar els drets dels infants com a motor de la transformació educativa».