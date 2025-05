Les Balears incorporen una nova matèria de Batxillerat sobre la Unió Europea

Amb motiu del Dia d’Europa, la Conselleria d’Educació i Universitats destaca la incorporació, com a novetat per al proper curs escolar, de la matèria optativa Unió Europea dins el primer curs de Batxillerat. Aquesta iniciativa vol «posar en valor la importància de la formació europea en les aules i reforçar el compromís del sistema educatiu amb els valors democràtics i la construcció d’una ciutadania europea crítica, participativa i solidària».

La nova matèria estarà oberta a estudiants de totes les modalitats de Batxillerat i té com a objectiu principal «fomentar el coneixement i la consciència sobre els valors compartits de la Unió Europea, així com el seu impacte real en àmbits com el comerç, el medi ambient, la justícia o les relacions exteriors». A través d’aquest aprenentatge, es vol «promoure una ciutadania activa i compromesa, que comprengui tant els drets i llibertats que emanen de la pertinença a la Unió, com els reptes globals i oportunitats que se’n deriven».

A més, expliquen que aquesta assignatura «pot servir com una porta d’entrada per a aquells alumnes interessats en cursar estudis superiors com el Grau en Relacions Internacionals, el Grau en Estudis Europeus o el Grau de Tècnic Superior en Comerç Internacional, oferint-los un primer contacte amb aquestes disciplines i, fins i tot, despertant vocacions orientades al servei públic».

Aquesta nova matèria forma part de les novetats incloses en el nou decret dels currículums escolars, que incorpora «propostes innovadores»i representa «un canvi significatiu en el sistema educatiu de les Illes Balears». La tramitació d’aquests nous currículums es troba ja en la seva fase final i està previst que entrin en vigor a partir del curs escolar 2025-2026.