Exigeixen una “legislatura autèntica per al professorat: cos únic docent i integració al subgrup A1”

Davant dels reptes que planteja el sistema educatiu del segle XXI, UGT Ensenyament fa una exigència clara i contundent al Govern de les Illes Balears: «cal afrontar amb valentia una legislatura autèntica per al professorat». UGT torna a reivindicar una proposta històrica «que avui cobra més sentit que mai: la integració de tots els cossos docents al subgrup A1, superant així una estructura obsoleta i fragmentada que perjudica la qualitat i l’equitat del sistema educatiu».

Per al sindicat, el nou model educatiu que necessita la societat ha de basar-se en un professorat altament qualificat, amb una formació universitària comuna, condicions laborals dignes i una carrera docent coherent, transversal i motivadora. La divisió actual entre cossos, «hereva de models anteriors a la democràcia, i fins i tot de la Llei General d’Educació de 1970, impedeix avançar en aquesta direcció». Malgrat que el Pla Bolonya va unificar les titulacions d’accés a la docència, el professorat continua enquadrat en diferents subgrups (A2 per a mestres i tècnics de FP, A1 per al professorat de secundària), «cosa que genera greuges comparatius en formació, salari i reconeixement professional».

UGT recorda que ja l’any 1920, durant el seu XIV Congrés, va impulsar el concepte d’Escola Única, defensant una educació gratuïta, laica, coeducadora i amb un únic cos docent format a la universitat, que pogués transitar entre els diferents nivells educatius segons la seva especialització. Avui, aquesta idea visionària s’alinea plenament amb els principis de la LOMLOE i el futur Estatut Docent.

La creació del cos únic docent permetria: l’equiparació professional i retributiva de tot el professorat; una formació inicial comuna a la universitat, complementada amb màsters d’especialització; mobilitat entre etapes educatives, en funció de la capacitació i els interessos professionals, i una carrera docent unificada, flexible i justa, on el reconeixement i la progressió estiguin lligats al mèrit i al desenvolupament professional, i no al nivell educatiu en què s’exerceix.

UGT adverteix que l’actual model no respon a les necessitats reals del sistema educatiu ni al perfil actual del professorat. «És el moment de saldar el deute històric amb el col·lectiu docent i situar-lo al centre de la política educativa. Per això, exigim al Govern i a les forces parlamentàries que aquesta sigui la legislatura del professorat: que s’aprovi un Estatut Docent ambiciós, que reconegui la funció docent com a pilar de l’Estat del Benestar i que posi fi a la injustícia de mantenir cossos diferenciats per a qui comparteix formació, responsabilitat i vocació».

«Per dignitat professional, per qualitat educativa, per justícia: cos únic ja. Tots els docents al subgrup A1», ha finalitzat el sindicat la nota informativa adreçada als mitjans aquest dijous.