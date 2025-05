Nou portal web per a impulsar la formació professional a les Illes Balears

La Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa ha posat en marxa un nou portal web (fp.caib.es) dedicat íntegrament a la formació professional a les Illes Balears. Aquest recurs digital neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de referència informatiu i d’orientació per a l’alumnat, les famílies, el professorat, les empreses i els organismes col·laboradors.

El portal ha estat dissenyat per a facilitar l’accés a tota la informació essencial sobre què, on i com estudiar formació professional a les Illes Balears. Mitjançant un cercador intuïtiu i un mapa interactiu dels centres públics i concertats, els usuaris poden localitzar fàcilment l’oferta formativa disponible a l’arxipèlag.

El web inclou informació detallada sobre els diferents cicles formatius, els requisits d’accés, les sortides professionals, la formació en centres de treball, així com sobre beques, ajuts i programes especials. A més, compta amb espais específics adreçats a les empreses i entitats —agents clau en la formació pràctica de l’alumnat— i a la comunitat educativa, que hi trobarà normativa, recursos i materials de suport.