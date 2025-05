Educació obre aquest curs 683 protocols d'assetjament escolar a les Balears

Amb motiu del Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar, que se celebra aquest divendres, la Conselleria d’Educació i Universitats ha refermat el seu« compromís amb la prevenció, detecció i intervenció davant qualsevol forma de violència entre iguals als centres educatius de les Illes Balears». A dia d’avui, el curs 2024/2025 ja ha registrat l’obertura de 683 protocols d’assetjament escolar, una xifra que es manté estable respecte als dos cursos anteriors, en què es varen obrir 748 protocols (2023/2024) i 760 (2022/2023). Per a la Conselleria, aquestes dades «evidencien la consolidació de les actuacions preventives i del suport als centres educatius davant qualsevol sospita d’assetjament escolar».

És important destacar que l’obertura d’un protocol no suposa necessàriament la confirmació d’un cas d’assetjament, sinó que respon a una possible situació que requereix d’anàlisi i seguiment segons el procediment establert.

La distribució territorial dels casos oberts durant aquest curs 2024/2025 es reparteix en consonància amb el pes poblacional de cada illa: Mallorca concentra el 79% dels protocols (525), seguida d’Eivissa amb el 13,5% (104), Menorca amb el 7% (46) i Formentera amb el 0,5% (3 casos). Pel que fa a les etapes educatives, el gruix dels protocols s’obre a l’educació secundària obligatòria (60%), seguida de l’educació primària (33%), altres ensenyaments com cicles formatius o escoles d’adults (3,9%), batxillerat (2,12%) i educació infantil (1%). El 54,6% dels protocols s’han obert en nom de nines i el 45,3% en nom de nins.

El servei Convivèxit exerceix un paper fonamental en la lluita contra l’assetjament escolar, oferint assessorament continu tant als centres com a les famílies des del primer moment en què es detecta una possible situació de conflicte. Acompanya la gestió de cada cas, en fa el seguiment i impulsa accions de sensibilització a tota la comunitat educativa. A més, revisa i actualitza de manera constant el protocol d’actuació per adaptar-lo a les noves formes de violència i garantir que sigui una eina útil, efectiva i aplicable a la realitat dels centres.

«Precisament, per a treballar en aquesta línia, el Govern ha implantat de manera pionera aquest curs la figura dels psicòlegs educatius als centres d’ensenyament secundari. Tot i que no s'encarreguen directament de la gestió dels casos d’assetjament, aquests professionals ajuden l’alumnat en la resolució de problemes emocionals i conductuals, contribuint a la detecció de situacions de vulnerabilitat i a la promoció del seu benestar. La seva tasca es desenvolupa en coordinació estreta amb els equips docents i els serveis d’orientació dels centres, fet que enforteix l’atenció integral a l’alumnat i reforça les mesures de prevenció i intervenció davant possibles situacions de risc», han explicat.