Primer de Maig: El Sindicat Alternativa vol posar en valor la tasca essencial que exerceixen els docents de les Balears

En el marc del Dia Internacional dels Treballadors, el Primer de Maig, jornada reivindicativa del moviment obrer mundial, el Sindicat Alternativa ha volgut posar en valor la «tasca essencial» que exerceixen els docents de les Illes Balears. «Una tasca sovint invisibilitzada i infravalorada», denuncien.

Al comunicat, el sindicat assenyala que actualment tenim una greu manca de docents i que això està relacionat amb «les condicions laborals precàries, les càrregues burocràtiques creixents, la manca de recursos als centres…així com la pèrdua de poder adquisitiu que hem patit els darrers anys, que suposa un 20% els darrers 17 anys».

Per això, aquest Primer de Maig demanen:

El reconeixement real i efectiu de la tasca docent, tant des de l’àmbit institucional com social.

Millores urgents en les condicions laborals, amb el pla de reducció de ràtios i el pla de reducció de la burocràcia, plans que fa anys que esperam.

L’equiparació salarial i l’actualització del fons social.

La millora real i efectiva de la carrera professional docent, amb un model just, transparent i accessible a tot el col·lectiu.

L’ampliació i equiparació dels permisos per a tot el personal docent. Fa més d’un any que esperam els dies d’assumptes propis per interins, per exemple.

«Ens unim a la resta de treballadors i treballadores per a defensar un futur més just. Ho feim, des de les aules, amb el compromís de seguir lluitant per una educació pública de qualitat», han conclòs.