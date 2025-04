La UOB respon a la demagògica resposta de la directora general de Planificació i Gestió Educativa

La secció d’ensenyament d’Unió Obrera Balear (UOB Ensenyament) ha publicat un comunicat aquest dilluns responent a una entrevista realitzada a la senyora Catalina Ginard, directora general de Planificació i Gestió Educativa, publicada a l’Ultima Hora del passat diumenge 27 d’abril.

Al comunicat, el sindicat cita un fragment de l’entrevista en el qual Ginard opina sobre el català a l’educació: «El modelo de inmersión lingüística no funciona y eso nos tiene que hacer reflexionar. Se supone que este modelo tendría que evitar que se registraran estos datos. [...] son fruto de años de inmersión lingüística, y se supone que a estas alturas no debería de registrarse ese nivel tan bajo en catalán».

«No dilucidam exactament quina és la reflexió que proposa la senyora Ginard tenint en compte que l’únic que ha fet la Conselleria d’Educació i Universitats quant a llengua és implantar un Pla de Segregació Lingüística que minva encara més la presència del català al sistema educatiu», afirmen des de UOB Ensenyament. «Que la llengua catalana estigui en retrocés a pràcticament tots els àmbits de la societat balear no li dona una pista a la senyora Ginard que, tal vegada, els nefastos resultats de les proves IAQSE no són fruit del model d’immersió lingüística, sinó de processos demogràfics, socials i culturals molt més complexos?», es demanen.

UOB Ensenyament, des de la seva fundació, ha exigit a l’Administració una aposta clara per a la defensa i la potenciació de la llengua catalana en el sistema educatiu. «UOB Ensenyament insta la Conselleria d’Educació i Universitats a fer campanyes per augmentar el prestigi de la llengua catalana, així com a fomentar els estudis de Grau de Llengua i Literatura Catalanes. Per altra banda, l’Administració hauria d’incrementar el nombre de convocatòries de les proves que permeten acreditar els coneixements de llengua catalana, així com acréixer l’oferta de cursos que possibilitin als docents acabats d’arribar a les Illes Balears accedir a formacions per aprendre la nostra llengua», han exigit.

«Reflexions se’n poden fer moltes, però també hi ha d’haver voluntat política. Aturar el procés de desaparició de la llengua catalana és una responsabilitat de tots, també de la Conselleria d’Educació i Universitats. UOB Ensenyament insta totes les administracions a engegar propostes valentes i clares en favor de la llengua catalana; així mateix, encoratja tota la societat a defensar-la i a usar-la en tots els àmbits», han finalitzat el comunicat