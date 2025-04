Alternativa: «Veient que és possible a Sanitat, demanam el cos únic docent»

Des del sindicat docent Alternativa han explicat en una nota de premsa, adreçada als mitjans aquest 29 d’abril, que han pogut llegir l’esborrany del Ministeri de Sanitat relacionat amb el pas a la categoria A1 del col·lectiu d’infermeria i, «veient que és possible a Sanitat, demana l’equiparació d’A2 a A1 també per als docents.

Alternativa, a més, explica que la competència educativa és una competència transferida a les CCAA, «però d’una forma parcial i limitada per la normativa estatal». És per això que fa anys que el sindicat dirigeix les seves reivindicacions als grups parlamentaris del Congrés espanyol dels diputats «per a millorar la situació dels docents i per a mostrar la realitat concreta del nostre sistema educatiu».

Actualment el sindicat ha introduït a través del grup parlamentari Sumar, una proposició no de llei (PNL), que en breu serà sotmesa a votació al Congrés, que de sortir endavant suposaria l’inici de l’equiparacio de A2 a A1. Per això, «una vegada més i veient que és possible a Sanitat, demanam el cos únic docent de nivell A1 amb requisits similars i condicions laborals adaptades a cada etapa educativa. És un camí llarg, complicat però que hem que hem encetat per evitar injustícies entre els treballadors docents públics», ha conclòs la nota.