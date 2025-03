SIAU: «La Conselleria d’Educació desmantella l’escola pública mentre afavoreix l’escola concertada i privada»

Des del Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) han emès un comunicat aquest dimecres, 26 de març, per tal d’expressar el seu rebuig davant la situació actual de l'educació pública a les Illes Balears. Tal com ja varen advertir a través dels mitjans de comunicació, SIAU ara veu com «la realitat confirma el nostre pronòstic: curiosament és l'escola pública que està perdent places, no l'escola concertada ni l'escola privada".

«La recent notícia de l'augment de places a l'escola Monti-sion, un centre concertat, mentre l'IES Politècnic veu el seu desmantellament, és un clar exemple de la política educativa de l'actual Conselleria d'Educació», explica el sindicat al comunicat.

Segons ha pogut constatar SIAU, la Conselleria ha decidit eliminar grups de l'IES Politècnic a partir del curs vinent, mentre que en el mateix moment afavoreix l’escola concertada amb la creació de noves línies al centre Monti-sion. «Aquesta situació deixa clar que l'educació pública, lluny de ser prioritzada, és directament desmantellada. No només es retallen places públiques, sinó que es desincentiva la creació de noves infraestructures educatives, com va dir el mateix conseller d'Educació en seu parlamentària: no construirem places públiques allà on n'hi hagi de concertades", remarquen des del sindicat.

Un altre aspecte que SIAU no pot passar per alt és la manca de diàleg i la falta de respecte a la representació sindical i al col·lectiu docent de l’escola pública en la creació de la comissió de seguiment del "Pla d'igualtat i de conciliació". El sindicat s’ha assabentat que l’actual director general de Personal Docent, qui fins fa poc era el secretari general del sindicat USO (un sindicat de l’escola concertada), ha decidit d’excloure SIAU de la convocatòria per a la creació d’aquesta comissió. Tanmateix, sí que ha convocat a USO, un sindicat que no té representació legal dins l'escola pública i que no forma part ni de la Mesa Sectorial d'Educació ni de cap de les Juntes de Personal Docent. «Aquest fet és totalment injustificable i el consideram una clara discriminació més envers SIAU, que legítimament representa els interessos dels docents de l’escola pública després de concórrer en unes eleccions on aconseguírem representació a totes les illes», han explicat.

«Des de SIAU volem deixar ben clar que no tolerarem aquesta situació i, per això, estam estudiant emprendre accions legals contra el director general de Personal Docent, entre altres càrrecs que formen part d’aquesta Administració, per vulnerar no només els drets sindicals nostres, sinó també els drets de tots els docents de l’escola pública, i obviar la representació legal del nostre sindicat», expliquen al comunciat. «Que el sindicat USO disposi d’afiliats que són docents de religió que treballen dins l’escola pública no és sinònim de què disposin de la representació legal requerida, que aquesta només es pot obtenir presentant-se i obtenint-la a través de vots suficients en un procés electoral. A més, volem avançar que estam recollint informació i estudiarem emprendre altres accions judicials contra càrrecs concrets de l'actual Conselleria d'Educació per possibles actes delictius. Recordem que SIAU ja té diverses demandes judicials interposades contra l’Administració, que encara s’han de resoldre en via judicial».

Per acabar, SIAU ha volgut destacar que la privatització de l'escola pública és una realitat cada vegada més evident, amb l'augment de places a l’escola concertada i privada, i la falta d'inversions en infraestructures educatives públiques. A més, per al sindicat també la Conselleria continua afavorint un sistema de segregació lingüística en el qual el centre Monti-sion s'hi va sumar, «una mesura que ha estat rebutjada àmpliament per la comunitat educativa». «L'actual política educativa de la Conselleria està comprometent el futur de l'escola pública i, amb ella, el dret a una educació pública, gratuïta i de qualitat per a tots els infants i joves de les Illes Balears. Des de SIAU continuarem lluitant per la defensa de l’escola pública i els drets de tots els treballadors i treballadores de l'educació», conclouen el comunicat des de SIAU.