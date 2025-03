Sindicat Alternativa demana a Educació sobre la recuperació dels dies de vacances perduts durant una baixa per incapacitat temporal

«Recuperació dels dies de vacances després d’estar de baixa per incapacitat temporal?», es demana el Sindicat Alternativa en un comunicat enviat aquest dimarts 18 de març als mitjans.

Des del Sindicat Alternativa demanen a la Conselleria d’Educació i Universitats que revisi la recuperació dels dies de vacances després d’estar de baixa per incapacitat temporal. «Ens arriben nombroses consultes de docents que han estat de baixa durant el temps de vacances però actualment només es poden recuperar les vacances durant períodes no lectius», expliquen des del sindicat d'educació.

El sindicat, a més, explica que a altres territoris, com ara a Múrcia, han vist que s’està estudiant la possibilitat de poder recuperar el mes de vacances en períodes lectius sense vulnerar els drets dels treballadors i treballadores. Per a la qual cosa ja exiteix una sentència favorable per als drets dels docents.

Des del Sindicat Alternativa «demanam la revisió d’aquest permís de recuperació de vacances durant els períodes lectius per tal de garantir el cumpliment dels drets dels treballadors i treballadores», han finalitzat el comunicat.