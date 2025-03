La Conselleria d’Educació convoca ajuts a l'excel·lència acadèmica per a universitaris de les Balears

La Conselleria d'Educació i Universitats presenta una convocatòria destinada a reconèixer i premiar l'excel·lència acadèmica dels estudiants residents a les Illes Balears que han completat els seus estudis oficials de grau o màster universitari durant el curs acadèmic 2023-2024.

A través d'aquesta iniciativa, es concediran un total de 25 ajudes d'excel·lència acadèmica, cada una amb un valor màxim de 2.000 €. Es preveu atorgar quatre ajudes per a estudis oficials de grau, per a cada branca de coneixement a la qual estiguin adscrits els estudis i cinc ajudes per a estudis oficials de màster universitari, una per a cada branca de coneixement.

Aquests ajuts estan destinats a reconèixer i fomentar la qualitat, la competència i l'excel·lència en el rendiment acadèmic dels estudiants de les Illes Balears que han completat amb èxit els seus estudis universitaris a qualsevol universitat espanyola.

Per a ser elegibles per a aquests ajuts, els sol·licitants han de ser residents a les Illes Balears, haver finalitzat els estudis oficials de grau o màster universitari durant el curs acadèmic 2023-2024 i complir amb els requisits generals i específics de rendiment acadèmic establerts per la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds s'ha obert el 17 de març, i es tancarà el 31 de juliol de 2025. Les sol·licituds s'han de realitzar de manera telemàtica mitjançant identificació i signatura electrònica. Es poden consultar tots els tràmits relatius a ajudes universitàries des d'aquest enllaç: http://dguni.caib.es