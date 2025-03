Puigpunyent denuncia «el tracte de favor i l’obscurantisme» d’Educació en el procés d’escolarització

L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) del CEIP Puig de na Fàtima de Puigpunyent i l'Ajuntament de Puigpunyent presentaran aquest dilluns un recurs d'alçada davant la Resolució de la Direcció General de Planificació i Gestió Educativa, per la qual es regulen els processos d'admissió i matriculació d'alumnes per al curs 2025-2026 a les Balears. Les famílies de Puigpunyent denuncien que en aquesta resolució «s'ha concedit l'adscripció única dels alumnes del CEIP Mestre Colom de Bunyola a l'IES Son Pacs, sense consultar a altres centres i sense cap transparència».

Segons l’entitat, «aquesta decisió afecta directament els nins i nines de Puigpunyent, els qui, en no disposar amb un IES en la seva localitat, acudien (fins al curs anterior) majoritàriament a l'IES Son Pacs. Amb aquesta decisió unilateral de la Conselleria d'Educació, els alumnes de Puigpunyent hauran de realitzar un procés d'adscripció que els col·loca en clar desavantatge respecte als alumnes de Bunyola, els qui tindran una plaça garantida a Son Pacs, mentre que els alumnes dels altres 11 col·legis no». Des de l'Ajuntament han advertit que aquesta situació «podria provocar la dispersió dels estudiants en diferents centres de Palma, la qual cosa, al seu judici, generaria una ruptura social en la comunitat».

El curs passat, la Conselleria va intentar concedir l'adscripció única al CEIP Mestre Colom, però aquesta mesura no va arribar a publicar-se en el BOIB, ja que l'AFA de Puigpunyent es va assabentar de les intencions de l'administració i, a través del Consell Escolar, va interpel·lar «per la igualtat de condicions per a tots els centres afectats». Enguany, el Consell Escolar del CEIP Puig de na Fàtima ha tornat a expressar el seu «desacord» amb la decisió presa.

Tal com han recordat des de l’AFA, al novembre, es va celebrar una reunió entre la Direcció de Planificació i els directors dels IES i CEIPs afectats pels canvis esmentats. En aquesta reunió, «es va deixar entreveure que ja s'havia pres la decisió de concedir l'adscripció única a l'IES Son Pacs per als CEIPs de Puigpunyent, Bunyola i Son Sardina, centres que aporten la major part de l'alumnat a l'IES Son Pacs». «No obstant això, sense posteriors comunicacions ni processos consultius, els centres van descobrir que finalment només es va concedir l'adscripció única al CEIP Mestre Colom, mitjançant la publicació de la resolució en el BOIB», han especificat des de l’entitat.

Des de l’AFA Puig de na Fàtima i l'Ajuntament de Puigpunyent, a través del recurs d'alçada, se sol·licita «que es mantingui la igualtat d'oportunitats per als 11 CEIPs amb adscripció a Son Pacs (com s'havia fet fins a la data) o que es concedeixi també l'adscripció única per als alumnes de Puigpunyent, ja que un 90% de l'alumnat d'aquesta localitat, segons una enquesta realitzada per l’AFA, ha manifestat la seva intenció de cursar estudis secundaris a Son Pacs».