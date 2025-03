El Congrés espanyol debatrà una PNL per a integrar, o no, el cos de mestres en el grup A1

La competència educativa és una competència transferida a les CCAA, però d’una forma parcial i limitada per la normativa estatal. Des del Sindicat Alternativa fa anys que «dirigim les nostres reivindicacions als grups parlamentaris del Congrés dels diputats per millorar la situació dels docents i per mostrar la realitat concreta del nostre sistema educatiu».

El Grup Parlamentari Sumar ha presentat al Congrés dels Diputats la proposta d’integració dels mestres en el grup A1 a instàncies dels sindicats Alternativa de Balears, SIDI de Múrcia, PIDE d’Extremadura i INSUCAN de Canàries. El text de la Proposició no de Llei (PNL) va ser elaborat per Alternativa de Balears, PIDE, Sindicat del Professorat Extremeny, juntament amb SIDI de Múrcia i INSUCAN de Canàries i, sent presentat els dies 12 i 13 de novembre de 2024 a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per registre oficial, essent desenvolupat el seu contingut en les reunions presencials que van tenir amb PSOE, PP, SUMAR, grup Republicà i Mixte. A més de la integració dels docents del cos de mestres en el grup A1, varen abordar amb els grups parlamentaris la modificació dels sistemes d’oposició i dels seus temaris, els concerts educatius indiscriminats i altres temes generals que afecten els docents de l’Escola Pública. Així mateix, en el transcurs de les reunions, varen explicar i facilitar el text de dues PNL, la primera de les quals versa sobre regulació, limitació i eliminació de concerts educatius a diferents grups parlamentaris i la segona PNL per a integrar els docents del cos de mestres al grup A1 igual que els professors tècnics de formació professional. Registre de la PNL al Congrés dels Diputats, el passat 13/11/2024 Alternativa ha rebut comunicació que el Grup Parlamentari Sumar ha registrat aquest dimarts, 11 de març, la PNL d’integració dels mestres en el grup A1. Previsiblement es debatrà al Congrés dels Diputats a l’abril o maig, «la qual cosa ens congratula enormement i on podrem veure les posicions, a favor o en contra, de tots els partits polítics de l’arc parlamentari».