El grupuscle espanyolista Escuela de Todos ha reclamat al Govern de les Illes Balears que aprovi una llei educativa semblant a la convalidada per la Generalitat Valenciana, amb què s'ha organitzat una consulta per a intentar arraconar el català a les aules.

Cal recordar que Escuela de Todos és un instrument creat per Societat Civil Catalana per a perseguir la llengua catalana i imposar l'espanyol a l'ensenyament.

Amb aquesta llei que defensen, si la majoria de famílies opta pel castellà, aquesta pot esdevenir la llengua predominant a les aules, cosa que redueix encara més la presència del català a l’ensenyament i fa perillar la immersió lingüística.

La consulta parteix d’una premissa errònia: presenta el català i el castellà com a opcions equivalents, i no té en compte la situació de minorització de la llengua pròpia- A més, és una proposta que amenaça de fragmentar encara més el sistema educatiu segregant els alumnes per llengua.

En la nota de premsa, Escuela de Todos menteix descaradament en assegurar que la consulta al País Valencià s'ha produït amb normalitat. La veritat és que no ha estat poca la mobilització contra aquesta maniobra de PP-Vox, a més de registrar-se diferents irregularitats durant la consulta. Com per exemple, el fet que no es pogués votar pel català des de telèfons mòbils. De fet, s'han registrat ja més de 100 reclamacions.

Per altra banda, acusen el Govern d'estar «pres del pànic» per «molestar els nacionalistes». El fet és que l'Executiu de Prohens sí que du tota la legislatura segrestat pels nacionalistes, pels de Vox.