La Federació d'Ensenyament de CCOO Illes Balears denuncia la «manca de respecte i consideració» de la Conselleria d’Educació envers els funcionaris de carrera i els seus drets laborals. «La decisió d’assignar les noves places de psicòleg educatiu directament a interins, sense oferir l’oportunitat als funcionaris de carrera de sol·licitar-les mitjançant comissions de servei, és discriminatòria i crea un precedent perillós en la gestió de llocs de treball en l’educació pública. Aquest procediment excloent i arbitrari qüestiona els principis d’igualtat i transparència», critica el sindicat.

A més, assenyalen que la incorporació de la figura del psicòleg educatiu s'ha fet sense planificació prèvia ni consulta a la comunitat educativa, «generant confusió i malestar entre els professionals dels serveis d'orientació». Per a CCOO, la manca d’un enfocament interdisciplinari clar ha provocat solapament de tasques amb els orientadors educatius i el PSC, creant incertesa sobre les funcions específiques dels psicòlegs educatius i dificultant una coordinació eficient. El sindicat considera que aquesta mesura «s'ha implantat sense un enfocament pedagògic integral adequat i sense tenir en compte l'opinió de la comunitat educativa, posant en risc l'eficàcia i la coherència del suport educatiu als departaments d’orientació dels centres».

CCOO Illes Balears critica l’actitud de la Conselleria d’Educació, qui, a parer seu, ha actuat «amb arbitrarietat i desconsideració» envers els professionals de l’educació. «No es poden prendre decisions unilaterals que afecten els drets laborals dels funcionaris de carrera, sense consultar ni negociar amb els representants sindicals. Aquest tipus de gestió opaca no només menysprea els docents, sinó que també desacredita els mecanismes de diàleg social i participació col·lectiva, essencials per a una gestió educativa democràtica i transparent», remarquen.

Per això, exigeixen una rectificació immediata i la convocatòria urgent d'una Mesa Sectorial per a garantir «un procés just i transparent». A més, han avisat que si la Conselleria no rectifica, recorreran a les vies legals disponibles i exigiran responsabilitat per «una gestió injusta i arbitrària que vulnera els drets». «No acceptarem cap exclusió ni discriminació i lluitarem per defensar la igualtat d’oportunitats en l’accés per a tots els professionals a les places docents», han conclòs.