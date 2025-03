La Conselleria d’Educació i Universitats ha recordat que comença la darrera setmana per a inscriure’s a les llistes de la convocatòria de funcionaris docents interins.

El termini finalitza el 17 de març. Les persones interessades a participar en la convocatòria que no hagin realitzat cap tràmit durant el curs 2024-2025 podran inscriure’s telemàticament a través del Portal de Personal Docent. Aquells que ja hagin participat en algun tràmit des de l’1 de setembre de 2024 s’incorporaran automàticament a les llistes.

El director general de Personal Docent i Centres Concertats, Ismael Alonso, destaca que en la convocatòria d’enguany s’han introduït mesures per millorar les condicions laborals i la conciliació familiar dels interins. Per inscriure’s, cal acreditar el títol de graduat, la titulació corresponent de català i, en el cas de secundària, el màster de professorat.

A més, es donarà més pes al fet d’haver aprovat oposicions sense obtenir plaça, es garantirà que ningú quedi exclòs per la seva titulació i, per primera vegada, s’establirà una zonificació a Mallorca en cinc àrees per facilitar la conciliació laboral i familiar, de les quals se n’hauran de triar tres com a mínim.

Fins ara, unes 7.000 persones ja s’han inscrit a les llistes d’interins.

Amb aquestes mesures, la Conselleria d’Educació i Universitats vol garantir unes llistes més equitatives i adaptades a la realitat del sistema educatiu de les Illes Balears.