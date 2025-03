La sentència publicada dia 27 de juny de 2024 pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears donava la raó a l’STEI Intersindical en el sentit de declarar improcedent la congelació salarial de les retribucions bàsiques als empleats públics de la CAIB i d’altre personal amb pagament delegat, entre aquests els treballadors dels centres concertats.

La setmana passada, a la mesa de l’empleat públic, de la qual en formen part STEI, UGT, CCOO, USO i CSIF es va arribar a un acord que inclou per una banda la calendarització de la recuperació del deute i, per l’altra, l’equiparació del plus de residència que perceben els empleats públics de les Illes Canàries.

Davant aquest fet, l’STEI Intersindical ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació una mesa perquè es pugui tractar també una calendarització de la recuperació de les quantitats del 2020 i 2021 no percebudes pels docents de la concertada. En meses anteriors, el director general ja va confirmar la seva intenció de dur endavant aquesta recuperació.

En la mateixa línia, l’STEI sol·licitarà a l’administració una actualització del plus d’insularitat per a aquestes persones treballadores, per continuar amb la tendència a l’equiparació retributiva que ve marcada ja per l’article 113 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius publicada al BOE l’any 1985.

Aquesta modificació de les taules salarials es podria donar en forma d’acord autonòmic dins el marc del Conveni Estatal o, preferiblement, en un futur conveni autonòmic que ve reclamant l’STEI des de fa dues dècades.