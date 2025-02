Davant els «greus esdeveniments» relacionats amb el cas del mestre i cantant Miquel Roldán, des del Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) han decidit «rompre el silenci» i expressar el seu «rebuig frontal a la pèssima gestió que la Conselleria d'Educació està duent a terme amb aquest assumpte». Roldán va ser condemnat per assetjar un exalumne i, tot i que la condemna no es ferma, continua impartint docència. El mestre, que també és cantant, ha publicat diverses cançons explicant el cas i ha anunciat que publicarà un llibre amb la seva versió dels fets.

Segons el sindicat, «en primer lloc, cal recordar que la condemna del senyor Roldán no va ser ferma i que la mateixa sentència denegava la seva inhabilitació i expulsió de les llistes d'interins. Mentre no hi hagi ‘fermesa’, els procediments judicials segueixen els seus tempos i s’han de respectar. En segon lloc, la comissió paritària de salut no li va imposar cap seguiment obligatori, ja que aquesta iniciativa no va comptar amb el suport de cap sindicat. I, en tercer lloc, després dels continus fracassos de la Conselleria en l’intent d’inhabilitar-lo, expulsar-lo de les llistes o imposar-li un control mèdic, el conseller d'Educació ha optat per enviar cartes als ministeris d'Educació, Joventut i Infància, Funció Pública i Treball, sol·licitant que persones com el senyor Roldán no puguin exercir com a docents».

Segons el sindicat, «fins ara, totes les accions dutes a terme per la Conselleria han fracassat rotundament i han contribuït a generar un circ mediàtic amb l’únic objectiu de distreure l’atenció dels veritables problemes que afecten el nostre sistema educatiu».

Des de SIAU, «som ferms defensors de la protecció de les víctimes, independentment de la seva edat, gènere o altres circumstàncies. Tanmateix, és fonamental respectar les decisions judicials i la presumpció d’innocència. Fins al moment, no ens consta que el senyor Roldán hagi comès cap delicte dins del seu entorn laboral. Tampoc tenim constància que la Conselleria hagi iniciat cap procediment disciplinari ni recorregut a la Fiscalia de Menors, als jutjats o a altres vies legals. Entenem que això es deu a la manca de base legal per actuar en contra seva. L'únic que ens consta són les filtracions descontextualitzades als mitjans de comunicació per part de la Conselleria, un fet gravíssim que vulnera la prudència professional i la confidencialitat obligada per als membres de l’Administració».

Segons el sindicat, «en comptes d’assumir les seves responsabilitats, la Conselleria ha optat per una estratègia d’exposició pública d’un docent, una actuació del tot inacceptable. L’Administració, en lloc de predicar amb l'exemple, ha fomentat una polèmica mediàtica per amagar la seva nefasta gestió. Com pot el senyor Roldán obtenir garanties d’objectivitat i protecció davant un modus operandi tan impropi d’una Administració pública?».

Per a SIAU, «és molt significatiu que ni la Justícia, en el seu moment, ni cap dels sindicats que formen part de la comissió paritària de salut, s’hagin posicionat al costat de la Conselleria en aquest afer. L’Administració ha demostrat una clara manca d’ètica i responsabilitat, optant per batallar als mitjans de comunicació allò que ha perdut als tribunals i a la mateixa comissió paritària».

En aquest sentit, SIAU insta la Conselleria d’Educació «a posar fi a aquesta cortina de fum i a centrar els seus esforços a abordar les necessitats reals del sistema educatiu: dignificar el professorat, reduir les ràtios i les hores lectives, millorar les condicions econòmiques i, en definitiva, construir en lloc de destruir. Crear sensacionalisme entorn d’aquest tema no és el camí adequat. És imprescindible treballar per respectar la dignitat de totes les persones implicades. L’Administració ha d’assumir la seva responsabilitat, mantenir la confidencialitat i deixar d’exposar públicament a qualsevol docent».

Des de SIAU, han assegurat, «romandrem vigilants i continuarem defensant els drets de tots els treballadors de l’educació. Exigim a la Conselleria d’Educació que actuï amb responsabilitat i respecte cap a tots els professionals del sector i contribueixi a dignificar i empoderar el col·lectiu docent».