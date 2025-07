El PSIB adverteix: «Si les Balears no s’afegeixen als avanços fiscals de Catalunya, perdran grans beneficis»

La vicesecretària general del PSIB, Rosario Sánchez, ha valorat molt positivament el previsible acord fiscal entre el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya, que implica més autonomia fiscal per a aquesta comunitat autònoma. En aquest sentit, Sánchez ha considerat que «les Illes Balears haurien d’aixecar la mà i afegir-se a qualsevol avanç que es faci amb Catalunya, amb un sistema de finançament que respecti més l’autonomia tributària i l’autonomia fiscal de les comunitats autònomes».

«Amb més autonomia fiscal per aquelles comunitats autònomes que així ho desitgin, amb més participació en la recaptació tributària i gestionant directament aquests ingressos, perquè això suposa més recursos pels serveis públics de les illes».

Per això, la vicesecretària general ha exigit al Govern de Prohens «que s’uneixi a aquesta via, que beneficia a les Illes Balears tant o més que a Catalunya». De fet, Sánchez ha assegurat que«és hora que s’actuï i que el Govern de les Illes sigui de les illes, i exigeixi a l’Estat que apliqui a les illes tots els avanços en autonomia fiscal i finançament, com fa amb èxit Catalunya». A més a més, la vicesecretària general socialista ha destacat que aquesta autonomia fiscal «implica no renunciar al principi de solidaritat interterritorial», a la qual cosa ha afegit que «pensam que els avanços cap a un sistema de finançament més federal respecta el principi d’ordinalitat, és més beneficiós pels nostres conciutadans i més just, perquè fomenta la responsabilitat fiscal i que les comunitats autònomes es facin responsables de les seves decisions tributàries».