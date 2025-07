L’STEI es reuneix amb Vicenç Vidal per mirar de posar fi a 15 anys de retallades al personal públic

El sindicat STEI ha rebut aquest dimecres, 2 de juliol, a la seu de Palma la visita del diputat per Sumar al Congrés Vicenç Vidal, qui s’ha reunit amb el secretari general del sindicat, Miquel Gelabert, per abordar conjuntament una reivindicació del col·lectiu de treballadors i treballadores del sector públic: l’eliminació de les restriccions retributives imposades pel Reial decret llei 8/2010 que encara estan vigents avui dia.

Aquest decret, aprovat el maig del 2010, sota el mandat de Zapatero, com a mesura extraordinària per reduir el dèficit públic durant la crisi econòmica, va suposar una retallada del 5% en les retribucions del personal públic. Aquesta reducció va afectar tant les retribucions mensuals bàsiques i complementàries com les dues pagues extraordinàries anuals. Des de llavors, les pagues extres s’han continuat abonant de manera reduïda, trencant amb el que estableix el TREBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), que fixa que han de correspondre a una mensualitat completa de les retribucions bàsiques i la totalitat de les complementàries.

Més de quinze anys després, aquestes mesures de caràcter «extraordinari i temporal» continuen vigents de manera injustificada. L’STEI considera inacceptable que, en un context econòmic molt diferent i amb creixement dels indicadors macroeconòmics, no s’hagin restituït íntegrament les condicions retributives dels treballadors i treballadores del sector públic.

Per això, el diputat Vicenç Vidal ha acordat amb l’STEI tramitar una pregunta al Ministeri d’Hisenda per demanar per què manté aquesta restricció retributiva des de juny del 2010 «quan ja no estam en el marc econòmic de crisi que es va al·legar per a prendre aquesta mesura, i en quin moment es planteja desbloquejar-la», exposen.