Acord entre UGT i la Federació Hotelera per a augmentar un 13,5% els salaris en tres anys

La Comissió Executiva de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT va acordar aquest dilluns la convocatòria formal d'una vaga general al sector de l'hostaleria de les Balears per als dies 10, 18, 19, 25 i 31 de juliol, a més de manifestacions a Mallorca, Menorca i Eivissa.

No obstant això, aquest mateix dilluns la convocatòria de vaga va ser desactivada per un principi acord entre UGT, el sindicat majoritari del sector, i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) per a renovar el conveni d'hostaleria de les Balears.

Entre d'altres qüestions, l'acord contempla un augment salarial del 13,5% en tres anys, repartida en un 6% aquest any, un 4% el 2026 i un 3,5% el 2027. Es tracta del major increment salarial de la història.

Tant el president de la FEHM com el secretari general d'UGT Serveis han explicat les diferents qüestions que també han estat incloses al principi d'acord i que han suposat que les dues parts hagin hagut de fer concessions.

UGT, per exemple, ha abandonat la pretensió d'implantar la jornada de 35 hores i quedarà a l'espera del que decideixi el Congrés espanyol respecte a la jornada de les 37,5 hores setmanals.

També ha cedit en la possibilitat que els treballadors i els empresaris puguin acordar treballar un sisè dia a la setmana i es concedirà més flexibilitat en els contractes de durada determinada davant d'esdeveniments puntuals o increments extraordinaris del volum del treball durant el període d'inactivitat d'un treballador, que són dos temes que les patronals reivindicaven.

Pel que fa a la lluita contra l'absentisme laboral, un altre dels punts claus per als hotelers, han consensuat obrir un observatori per a estudiar el tema.

Per contra, ha detallat, el sindicat ha aconseguit que sʻampliï el període garantit dʻocupació per als fixos discontinus dels sis als nou mesos. Serà possible sempre que els treballadors, durant els tres anys anteriors, hagin treballat més de sis mesos de manera continuada i efectiva.

D'aquesta manera, segons consta a l'acta signada per les dues parts, es garantirà una estabilitat més gran en l'ocupació i s'ajustaran els períodes de garantia als d'obertura dels establiments. S'estableixen també mecanismes de reversió per a les empreses que no puguin complir amb aquesta ocupació addicional que es poden activar amb una antelació mínima de 10 dies a l'inici o al final de la temporada, el mateix termini de què disposaran les empreses per efectuar la crida als fixos discontinus.

Els treballadors mantendran drets en matèria d'incapacitat temporal i descans setmanal. Ambdues parts, a més, s'han compromès a acabar durant els propers tres anys tots els estudis de mesura de càrregues de treball.

També obriran un capítol de conciliació laboral i familiar al conveni, en aplicació de la llei d'igualtat, i s'inclouran els protocols LGTBI.

De cara a aquesta setmana i abans de signar el document definitiu, ha reconegut el representant d'UGT, queden per llimar qüestions més aviat «tècniques» com l'augment de les assegurances per invalidesa i defunció, l'adequació de la legislació vigent de la incapacitat permanent o qüestions relacionades amb els permisos retribuïts o les excedències.