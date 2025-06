Revetla, producte local i economia social es troben a Maria de la Salut a la fira Connexió Coop

El dissabte 21 de juny, la plaça de Dalt de Maria de la Salut serà l’escenari d’una nova edició de Connexió Coop, una fira dedicada a l’impuls de les cooperatives de Mallorca i la promoció de l’economia social i solidària.

La fira vol ser un espai de sensibilització sobre el consum responsable, la importància de l’economia local i el valor dels productes fets a Mallorca. Hi trobarem propostes lúdiques, com un torneig d’escacs i un taller de terceti, estands de producte artesà, paradetes gastronòmiques, ballada popular a càrrec d’Esclafits i Castanyetes i Vitenc, servei de bar amb tast, estands de cooperatives, animació infantil de la mà de Músic Mec i revetlla de punxadiscs, entre d’altres. També hi haurà servei de menjar de la mà de l’AEG Reina Constança i Sant Josep Obrer. Amb tot, es tracta d’un projecte que pretén fer valdre i generar una xarxa de productors km0, des de l’àmbit del consum, el treball i la creació artística.

Connexió Coop convida veïnats, famílies, cooperativistes i persones interessades a assistir i gaudir d’un esdeveniment que reforça el teixit col·laboratiu i l’economia local. Aquest esdeveniment l’organitza la microcooperativa Corda i Poal i no seria possible sense l’ajuda de l’Ajuntament de Maria de la Salut, Colonya Caixa Pollença, Consell de Mallorca i Begudes Puig. La fira tendrà lloc des de les 16.00 h fins a les 00.00 h.