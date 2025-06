BaleArt, la fira d’artesania es pot visitar fins el 8 de juny

BaleArt, la fira d’artesania de les Illes Balears, ha obert aquest dimecres les portes després de quinze anys des de la darrera edició. El Govern recupera aquest esdeveniment per fer visible i reconèixer la feina d’aquest sector, i dona a conèixer a la ciutadania la riquesa i la varietat de productes elaborats, així com els oficis tradicionals.

La presidenta, Margalida Prohens, ha inaugurat aquest dimecres matí la fira al Parc de la Mar, acompanyada pel conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, i representants de tots els consells insulars, entre altres autoritats.

La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, a través de l’Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears (ADR Balears), ha estat l’organitzadora de la fira, amb la col·laboració dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

La presidenta ha remarcat la importància de mostrar el procés que hi ha darrere de cada peça creada per artesans acreditats. Es tracta que la ciutadania sigui conscient de la feina que comporta cada creació i de com els artesans han incorporat el disseny com a eina d’innovació dels seus productes sense deixar de banda els oficis tradicionals.

Per aquest motiu, BaleArt inclou un programa complet de demostracions durant les quals els visitants podran conèixer diferents oficis com ara encordador de cadires, esparter, brodador, siureller, arader o xarxaire, provinents de Mallorca, Menorca i Eivissa.

La fira aplega una quarantena d’artesans de Mallorca, Menorca i Eivissa que pertanyen a dotze famílies artesanes, que exposaran els seus productes i els posaran a la venda. Encara que la producció és molt heterogènia, destaquen els treballs elaborats en terrisseria i ceràmica, vidre, fusta, cuir, cistelleria, teixits, encaixos i diferents metalls. Les obres d’aquests professionals estan certificades pels diferents consells insulars amb les cartes d’acreditació d’artesà o mestre artesà, que n’autentiquen la producció.

L’entrada a la fira, que es pot visitar al parc de la Mar fins al diumenge 8 de juny, és gratuïta. A la web www.firabaleart.es es poden consultar els horaris de la fira, els expositors i l’agenda de demostracions.