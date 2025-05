El Pi rebutja la fusió BBVA-Sabadell per «l’impacte negatiu que tendria sobre l’ocupació i les PIMES de les Balears»

El Pi–Proposta per les Illes ha expressat el seu rebuig frontal a la fusió entre BBVA i Banc Sabadell, després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) hagi donat llum verda a l’operació amb certes condicions. Segons adverteix la formació, aquesta concentració bancària «tendrà un impacte molt negatiu sobre l’economia balear, amb especial incidència en l’accés al crèdit per part de pimes i autònoms, el manteniment de llocs de feina qualificats i la continuïtat d’oficines en zones rurals i municipis petits».

«Balears necessita més competència bancària, no manco. No podem permetre que una decisió empresarial que només cerca rendiments a curt termini posi en perill el nostre teixit productiu ni l’ocupació de milers de famílies», ha denunciat el coordinador general d’El Pi, Joan Miralles.

Des de 2007, les Illes han perdut dues de cada tres oficines bancàries —de 1.241 a només 414—, i segons la CNMC, hi ha municipis on la fusió crearia monopolis o duopolis. Els sindicats preveuen el tancament de fins a 883 oficines a escala estatal i la destrucció de fins a 10.500 llocs de feina. A més, el coordinador recorda que «tancar caixers fa que la gent major, no tengui la possiblitat de fer les seves gestions bancaries».

Pel que fa al crèdit, El Pi denuncia que la nova entitat superaria el 30 % de quota de mercat en el segment de finançament a pimes a les Balears, i que la garantia de mantenir el volum de crèdit només és parcial i temporal.

Per això, El Pi exigeix que es garanteixi el manteniment de la plantilla i la negociació amb els sindicats, mantenir un finançament de crèdit a PIMES durant cinc anys, sense requisits de dependència bancària, una moratòria en el tancament d’oficines i la creació d’una taula de seguiment amb participació del Govern balear i el teixit empresarial de les Illes. A més, la formació demana que s’apliqui la fase 3 de la Llei de Defensa de la Competència per imposar aquestes condicions o, si cal, vetar la fusió.

«El Govern espanyol no pot mirar cap a una altra banda. Ha de defensar l’interès general i protegir la pluralitat bancària, l’ocupació i el dret a l’accés financer dels ciutadans de les Illes», ha conclòs Miralles.