Arriba una nova edició de la fira Connexió Coop a Maria de la Salut

El pròxim 21 de juny, Maria de la Salut serà l’escenari d’una nova edició de Connexió Coop, una fira dedicada a l’impuls de les cooperatives de Mallorca i la promoció de l’economia social i sostenible. L’esdeveniment tendrà lloc des de les 17.00 h fins a les 00.00 h, i estarà obert a tota la ciutadania.

Connexió Coop neix de la necessitat de reforçar, promocionar i crear vincles entre les cooperatives de consum de l’illa, tot fomentant una xarxa de col·laboració i intercanvi entre projectes que comparteixen valors de solidaritat, sostenibilitat i responsabilitat social. L’esdeveniment, impulsat per la cooperativa Corda i Poal, amb el suport de Colonya Caixa Pollença, l’Ajuntament de Maria de la Salut i el Consell de Mallorca, també vol ser un espai de sensibilització sobre el consum responsable, la importància de l’economia local i el valor dels productes fets a Mallorca.

Durant la jornada, els assistents podran participar en una àmplia varietat d’activitats pensades per a tots els públics. El recorregut per la fira inclourà estands de productes locals, així com espais informatius i dinamitzats que donaran visibilitat a les cooperatives de l’illa i els seus projectes. A més, hi haurà propostes lúdiques com un torneig d’escacs, un taller de terceti, activitats infantils musicades pensades per als més petits, una ballada popular per compartir cultura i tradició, i una vetlada amb discjòqueis.

Connexió Coop convida veïnats, famílies, cooperativistes i persones interessades, a participar d’aquesta trobada que vol consolidar-se com una cita anual de referència a l’illa.